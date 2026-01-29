10.6 C
Sabalenka – Rybakina, duel de gală în marea finală din Australia

De Tiberiu Cocora
Foto: WTA Tour

Aryna Sabalenka, numărul unu mondial, s-a calificat pentru al patrulea an consecutiv în finala turneului Australian Open, după ce a învins-o în două seturi, 6-2, 6-3, pe ucraineanca Elina Svitolina (locul 12 WTA), joi, la Melbourne. De asemenea, în cea de-a doua semifinală, Rybakina a trecut în două seturi de Pegula, scor 6-3, 7-6 (7).

Sabalenka (27 de ani), principala favorită a competiției de la antipozi, s-a impus după o oră și 16 minute de joc în partida de pe Rod Laver Arena.

Arina Sabalenka și Elina Svitolina s-au înfruntat de șapte ori până acum în circuitul profesionist, belarusa impunându-se de șase ori.

Ea o va înfrunta sâmbătă, în ultimul act al competiției, pe kazaha Elena Rîbakina (5 WTA), pentru a încerca să cucerească al cincilea său titlu de Mare Slem și al treilea la Australian Open, unde s-a impus în 2023 și 2024. Belarusa a cucerit, de asemenea, trofeul la US Open în 2024 și 2025.

Anul trecut, Aryna Sabalenka a fost învinsă în finală la Melbourne de americanca Madison Keys (6-3, 2-6, 5-7).

