vineri, 23 ianuarie, 2026
Știri de ultima orăSportPolo / România s-a clasat pe locul 8 la Campionatul European 2026

Polo / România s-a clasat pe locul 8 la Campionatul European 2026

De Tiberiu Cocora

Naționala României s-a clasat pe locul al optulea la Campionatul European de polo pe apă masculin de la Belgrad, după ce a fost învinsă de Muntenegru cu scorul de 21-15 (4-3, 6-3, 5-4, 6-5), joi seară, în meciul pentru pozițiile 7-8.

Tricolorii au fost conduși tot meciul, iar de trei ori s-au aflat la o singură lungime de muntenegreni, care s-au desprins decisiv în sfertul al doilea.

Vlad Georgescu a marcat 5 goluri pentru echipa României, antrenată de Bogdan Rath, Andrei Neamțu a reușit 4 goluri, Andrei Prioteasa 3, iar Francesco Iudean, Tudor Fulea și Alexandru Gheorghe au marcat câte un gol.

România și-a realizat obiectivul de a termina în primele opt echipe și de a se califica la Campionatul Mondial de anul viitor.

