Polo / România, învinsă clar de Grecia la Campionatul European

Naționala României a fost învinsă de Grecia cu scorul de 18-9 (5-0, 4-1, 4-4, 5-4), miercuri seara, în ultimul său meci din Grupa F a fazei secunde a Campionatului European de polo pe apă masculin de la Belgrad.

Grecia, medaliată cu bronz la Mondialul de anul trecut, a dominat clar prima jumătate a meciului, dar în partea secundă, tricolorii au jucat de la egal la egal cu adversarii lor.

Vlad Georgescu a marcat 4 goluri pentru echipa antrenată de Bogdan Rath, Tudor Fulea 2, iar Matei Luțescu, Andrei Neamțu și Alexandru Gheorghe, câte un gol.

În celelalte meciuri ale grupei, Italia a învins Croația cu 13-10, iar Georgia a trecut de Turcia cu 13-11.

România s-a clasat pe locul al patrulea în grupă, cu 6 puncte, după Grecia (15 puncte), Italia (12 puncte) și Croația (9 puncte), dar înaintea Georgiei (3 puncte) și Turciei (0 puncte).

România va juca pentru locurile 7-8 cu Muntenegru, clasată pe patru în Grupa E, cu 9 puncte, după Serbia (11 puncte), Ungaria (11 puncte), Spania (10 puncte), dar înaintea Franței (3 puncte) și a Olandei (1 punct).

Meciul va avea loc joi 22 ianuarie, de la ora 19:00 (ora României).

