Final de an în Superliga: 7 statistici inedite după meciurile din acest sezon

Actualul sezon de Superliga ne-a oferit surprize mari. FC Botoșani și FC Argeș sunt printre revelații, iar CFR Cluj și FCSB au avut evoluții dezamăgitoare, însă dau semne de revenire. Iarna va fi intensă pe piața transferurilor, deoarece echipele doresc să se întărească pentru ceea ce se anunță cel mai echilibrat final de sezon din campionat. Profitând de pauza competițională, am selectat 7 statistici inedite, pe care ți le prezentăm în rândurile de mai jos.

Doar 5 goluri marcate din lovitură liberă

În cele 21 de etape disputate în acest sezon, s-au marcat doar cinci goluri din lovitură liberă. FC Botoșani a marcat de două ori astfel, în timp ce UTA Arad, Unirea Slobozia și Oțelul Galați au dat câte un gol prin acest procedeu. Granzii campionatului nu au reușit niciun gol din lovitură liberă, ceea ce pare destul de neobișnuit.

FC Botoșani înscrie cel mai des din afara careului

FC Botoșani este revelația campionatului, iar o bună parte din execuții au fost reușite din afara careului. Mai exact, 6 goluri au fost înscrise prin șuturi din afara suprafeței de pedeapsă. În acest top, echipa lui Leo Grozavu întrece Farul, CFR Cluj, U Cluj și Csikszereda. Primele două au câte 5 goluri marcate din afara careului, iar celelalte câte 4.

FCSB și Dinamo își creează cele mai multe ocazii mari

FCSB și Dinamo sunt echipele cu cele mai multe ocazii mari în fiecare meci. Ambele au avut, în medie, 3,3 ocazii mari în fiecare meci. În același timp, FCSB este echipa care trimite cele mai multe șuturi spre poartă în fiecare meci, 17,3, peste Farul Constanța (16,4), Universitatea Craiova (15,3) și Oțelul Galați (14,1).

FC Argeș, ghinionista campionatului

FC Argeș este echipa care a șutat de cele mai multe ori în bară în acest sezon. De 11 ori au trimis băieții lui Bogdan Andone în bară, adică o dată la fiecare două meciuri aproape. Și FCSB, UTA Arad și Dinamo se pot considera ghinioniști din acest punct de vedere, toate trei cu câte 9 execuții în bară. Universitatea Craiova a trimis 8 șuturi în bară.

Universitatea Craiova, echipa cu cea mai bună posesie

Când vine vorba de echipa cu cea mai bună posesie din campionat, primul loc nu mai este ocupat de FCSB, ci de Universitatea Craiova. Topul arată astfel:

Universitatea Craiova – 58,85% FCSB – 58,57% Dinamo – 58,57% Farul Constanța – 53,48% Oțelul Galați – 53,33%

Louis Munteanu a ratat cele mai multe ocazii

Conform statisticilor oficiale, Louis Munteanu de la CFR Cluj este jucătorul care a ratat cele mai multe ocazii din acest sezon. Fostul golgheter al Superligii din sezonul precedent a avut evoluții dezamăgitoare și a ratat nu mai puțin de 9 ocazii în acest sezon. El este urmat de rivali de la FCSB și Rapid, iar topul arată astfel:

Louis Munteanu – 9 ratări David Miculescu – 8 ratări Claudiu Petrila – 8 ratări Aurelian Chițu – 8 ratări Marko Gjorgjevski – 7 ratări

Alin Roman, cel mai bun creator din Superliga

Alin Roman este unul dintre cei mai buni jucători din Superliga în acest sezon. Are 5 goluri și 8 pase decisive. În plus, este și jucătorul care a creat cele mai multe ocazii, 13 la număr. El este urmat de Dani Armstrong de la Dinamo și de Tobias Christensen de la Rapid. Topul arată astfel:

Alin Roman – 13 ocazii de gol create Dani Armstrong – 11 Tobias Christensen – 11 Darius Olaru – 10 Cristian Neguț – 9

Sezonul din Superliga se reia pe 16 ianuarie, cu meciul dintre FC Argeș și FCSB, în care campioana României încearcă să facă încă un pas spre calificarea în play-off. Se anunță o luptă încinsă pentru locurile de play-off, astfel că fiecare meci va avea o miză aparte.