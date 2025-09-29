Elisabeta Lipă, mândră de reuşitele de la CM: „Un rezultat fantastic pentru canotajul românesc!“

Zilele acestea, canotajul românesc a scris din nou istorie la Campionatele Mondiale. Președintele Federației Române de Canotaj este în extaz după performanțele remarcabile ale „tricolorilor”, care au egalat o performanță veche de peste 31 de ani.

Aventura românilor în China s-a încheiat cu două medalii de aur, cucerite în proba de 8+1 mixt de Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroșanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și cârmaciul Victoria Petreanu, precum şi la dublu rame prin Simona Radiș și Magdalena Rusu.

Pe lângă cele două medalii de aur, România a mai cucerit alte 4 medalii de argint la dublu rame masculin (Florin Arteni și Florin Lehaci), 4 rame feminin (Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereș), 4 rame masculin (Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă, Ciprian Tudosă) și 8+1 rame feminin (Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereș, Victoria Petreanu).

Lipă: „Dumnezeu ne-a arătat că suntem pe drumul cel bun!“

Cu ocazia reuşitelor de la Shanghai, românii au cucerit cele mai multe medalii la o ediție a Campionatelor Mondiale din 1994 până în prezent. Președintele FRC i-a felicitat și a precizat că prin aceste rezultate remarcabile se dovedește că sportivii români sunt pe drumul cel bun.

„A fost un Campionat Mondial extrem, extrem de greu. Chiar aș putea să spun foarte greu. N-am mai trăit un asemenea Mondial niciodată. Cu atâta căldură, cu atâta umiditate, cu o echipă care a stat în jurul lor și a făcut tot ce este posibil ca ei să poată concura în condiții optime. Este un rezultat fantastic pentru canotajul românesc. Suntem în primul an din acest ciclu olimpic.

Mă bucur că am câștigat copii tineri care nu au participat niciodată la un Campionat Mondial de seniori. Au fost finaliști, dar și medaliați. Așa se scrie istoria, nu putem câștiga tot și nici nu era bine să o facem. Dumnezeu ne-a arătat că suntem pe drumul cel bun, chiar foarte bun aș putea să spun după toate schimbările avute în acest an și pe frunțile noastre, ale întregii echipe, scrie «Los Angeles 2028». Hai, România!”, a declarat Elisabeta Lipă.

Citeşte şi: România, pe locul al treilea în ierarhia pe medalii la Mondiale! 8+1 mixt, barca de „aur“!





