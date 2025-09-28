România, pe locul al treilea în ierarhia pe medalii la Mondiale! 8+1 mixt, barca de „aur“!

Echipajul României de 8+1 mixt a cucerit medalia de aur la Campionatele Mondiale de la Shanghai, în ultima finală a competiției. Tricolorii au făcut o cursă impecabilă, pe care au condus-o de la un capăt la altul, și au adus României al doilea aur la această ediție. Delegația noastră a terminat competiția pe un onorabil loc 3 în ierarhia pe medalii.

După ce în primele zile ale finalelor sportivii noștri au câștigat 5 medalii (una de aur și 4 de argint), în ultima zi a competiției zestrea tricolorilor a fost îmbunătățită cu încă o medalie din cel mai strălucitor metal.

Grație acestor rezultate de la proba mixtă, delegația tricoloră a terminat pe locul 3 în ierarhia pe medalii, fiind devansată doar de China și Marea Britanie, singurele națiuni care au cucerit câte 3 medalii de aur. Asiaticii au încheiat pe locul 1, pentru că au avut mai multe medalii de argint (3, față de două ale britanicilor). Olanda și SUA au cucerit tot câte două medalii de aur, dar au terminat în spatele României pentru că tricolorii au avut mai multe medalii de argint.

Medalille României la Campionatele Mondiale de la Shanghai

Aur

dublu rame (f) » Magdalena Rusu, Simona Radiș

» Magdalena Rusu, Simona Radiș 8 plus 1 rame mixt » Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroșanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș, Victoria Petreanu

Argint

dublu rame (m) » Florin Arteni, Florin Lehaci

» Florin Arteni, Florin Lehaci 4 rame (f) » Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereș

» Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereș 4 rame (m) » Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă, Ciprian Tudosă

» Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă, Ciprian Tudosă 8 plus 1 rame (f) » Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereș, Victoria Petreanu

