Echipajul feminin de 8+1 rame al României a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai. Cursa s-a desfășurat sâmbătă, iar echipajul feminin (W8+) a obținut timpul de 6:10,83.

Echipajul este compus din Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuţa Bodnar, Geanina Dumitriţa Juncanariu, Adriana Adam, Amalia Bereş şi Victoria Petreanu.

Medalia de aur a fost câştigată de echipajul din Olanda, iar bronzul a revenit echipajului din Marea Britanie.

Tot azi, echipajul de 8+1 masculin (M8+) s-a clasat pe locul 2 în finala B de la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai.

Echipajul este compus din Mihăiţă Ţigănescu, Laurenţiu Danciu, Mateus-Simion Cozminciuc, Fabrizio-Alexandru Scripcariu, Bogdan Baitoc, Leontin Nuţescu, Constantin Adam, Claudiu Neamţu şi Adrian Munteanu.

Bilanțul României la Shanghai

Înaintea ultimei zile de competiție, România are un total de 5 medalii:

• 1 de aur la dublu rame feminin

• 4 de argint: dublu rame masculin, 4 rame feminin, 4 rame masculin și 8 plus 1 rame feminin



Citeşte şi: U Craiova – Dinamo 2-2 final / Știința și-a dorit, dar în 10 nu i-a ieșit!