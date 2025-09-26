Canotaj / Două noi medalii pentru România la Mondiale! Finishuri senzaționale la 4 rame

România a obţinut două noi medalii vineri la Campionatul Mondial de canotaj de la Shanghai, echipajele de 4 rame feminin şi masculin cucerind argintul. La masculin, echipajul de dublu vâsle format din Andrei Cornea şi Marian Enache a dezamăgit, băieţii noștri clasându-se pe 6.

O cursă excelentă reușită la 4 rame feminin

A treia medalie pentru România la Mondialele de canotaj de la Shanghai a venit odată cu finala de patru rame feminin, unde echipajul format din Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam şi Amalia Bereș nu erau creditate cu mari şanse la un loc între primele 3 de către specialişti, notează Eurosport.

Fetele noastre au făcut o a doua jumătate de cursă excelentă (erau pe 4 la 1000 de metri), recuperând impresionant faţă de Olanda. Mai mult, la 1500 de metri, tricolorele au trecut şi de Marea Britanie, şi au rezistat până la final, în ciuda faptului că Noua Zeelandă părea să vină, la un moment dat, tare din spate. România a cucerit astfel argintul, într-o probă în care inclusiv SUA a avut emoţii pentru medalia de aur. Americancele au strâns din dinţi şi au terminat cu doar 0,73 secunde avans faţă de Bodnar&Co. Podiumul a fost completat de Noua Zeelandă. Pentru Bodnar, care ieri şi-a sărbătorit ziua de naştere, a fost a 4-a medalie la Mondiale, două dintre acestea fiind de aur.

Revenire de clasă a băieților

O altă finală cu prezenţă românească care ne-a adus bucurie a fost cea de patru rame masculin (Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă, Ciprian Tudosă).

Băieţii noştri au început puternic, fiind pe 2 la 500 de metri, în timp ce la 1000 de metri echipajul nostru a trecut tot pe 2, dar avansul faţă de Olanda era minim. În cele din urmă, finalul a fost unul nebun, cu tricolorii reuşind un finish fantastic: au recuperat incredibil pe ultimele sute de metri, depăşind Ţările de Jos! Aurul a ajuns în Marea Britanie, în timp ce bronzul a mers la olandezi.

Finalele de vineri au început pentru România cu proba de dublu vâsle, unde Andrei Cornea şi Marian Enache plecau din postura de favoriţi la medalii. Cornea şi Enache au prins o zi foarte slabă, terminând, în cele din urmă pe 6. Aurul a fost adjudecat de Polonia, podiumul fiind completat de Serbia şi Irlanda.

