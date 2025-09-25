România a avut o zi fantastică la Shanghai, acolo unde a cucerit două medalii, una mai strălucitoare decât cealaltă, în probele de dublu rame feminin şi masculin.

Magdalena Rusu și Simona Radiș s-au ridicat la nivelul aşteptărilor

Magdalena Rusu și Simona Radiș au cucerit medalia de aur, în proba de dublu rame, la Campionatele Mondiale de la Shanghai. Podiumul a fost completat de Emma Cornelis și Hezekia Peron, din Franța, respectiv Jessica Thoenes și Holly Drapp, din SUA.

Plecate de pe culoarul 6, Magadalena Rusu și Simona Radiș au dominat marea finală. Ele au condus cursa de la început până la sfârșit, lovind apa ritmic și eficient. Avantajul a crescut continuu, iar la final „tricolorele” au trecut linia de sosire cu un 4,79 secunde în fața echipajelor Franței și SUA. Cele două sportive au încheiat cursa cu un timp de 07:08.52 și și-au continuat forma excelentă, după ce la sfârșitul lunii mai au cucerit aurul la Campionatele Europene de la Plovdiv.

„Sunt foarte fericită, m-am bucurat de rezultat și sunt recunoscătoare pentru el, pentru că a fost un an cu multe accidentări și probleme de sănătate. Aceste probleme ne-au făcut mai puternice și am atins obiectivul. Pentru noi este o zi minunată”, a declarat Simona Radiș, citată de worldrowing.com.

Argint muncit pentru Florin Arteni și Florin Lehaci

Următoarea probă a zilei în care a fost angrenată o barcă românească a însemnat şi a doua medalie pentru tricolori la Mondialele din China. Aceasta a venit la dublu rame masculin, Florin Arteni și Florin Lehaci. Cei doi au făcut o cursă foarte bună și au reușit să obțină argintul, fiind devansaţi de Noua Zeelandă, dar terminând în faţa Elveției, care a intrat în posesia medaliei de bronz.

În a treia finală de joi cu prezenţă românească pe apele CM din Shanghai, la 4 vâsle feminin, tricolorele Emanuela Ciotău, Alexandra Ungureanu, Andrada Moroșanu și Ioana Mădălina Cornea au terminat doar pe 4

Încă două calificări în finale pentru bărcile românești

Ziua a cincea de competiție a Mondialelor din China a început devreme pentru canotorii români. Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereș și Victoria Petreanu au câștigat prima semifinală la 8 plus 1 rame. Ele au trecut linia de sosire în 6:23,65, înainte Olandei și Australiei.

În proba similară masculină, Mihăiță Țigănescu, Laurențiu Danciu, Mateus Cozminciuc, Fabrizio Scripcariu, Bogdan Baitoc, Leontin Nuțescu, Constantin Adam, Claudiu Neamțu și Adrian Munteanu nu au reușit să se califice în ultimul act, încheind semifinala 1 pe locul 5, ultimul, în 5:55,41.

Campionii olimpici la dublu vâsle, Andrei Cornea și Marian Enache, au evoluat puternic în prima semifinală, după ce proba lor fusese amânată de miercuri pe joi din cauza unor probleme meteo. „Tricolorii” s-au impus în prima cursă, 6:31,08, cu 2,06 secunde în fața irlandezilor Doyle și McCarthy.

