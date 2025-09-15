Gimnastică / O româncă de „aur“! Sabrina Maneca Voinea, triumfătoare în proba de sol de la Cupa Mondială

Sabrina Maneca Voinea a câștigat medalia de aur în finala de la sol, duminică, la Cupa Mondială de gimnastică artistică de la Paris. Sabrina Maneca Voinea, care avusese cea mai mare notă și în calificări, 13,633, s-a impus cu 13,800 puncte.

Medalia de argint i-a revenit rusoaicei Angelina Melnikova, cu 13,400 puncte, iar medalia de bronz a fost obținută de finlandeza Kaia Tanskanen, cu 13,366 puncte. La competiție au mai participat Miruna Botez și Bianca Vișovan, dar acestea nu au reușit să se califice în vreo finală.

La bârnă, Voinea a ratat (10,166) și, la sărituri, a fost prima rezervă pentru finală, cu o notă de 13,216.

Echipa a fost însoțită de antrenorii Camelia Voinea, Carmen Traicu și Ciprian Crețu, de arbitra Ana Iordache și de kinetoterapeutul Răzvan Spirescu.

Voinea mai are în palmares 3 medalii la Campionatele Europene de Gimnastică: bronz la sol în 2023 (Antalya) și argint la sol și bârnă în 2024 (Rimini). Tot în acest an, în etapa de Cupă Mondială de la Doha, Sabrina Voinea a luat aurul la sol, depășindu-le pe canadianca Audrey Rousseau și pe maghiara Sara Peter.

Citeşte şi: Gabriela Lee a pierdut finala de dublu la San Sebastian (WTA 125)



