Știri de ultima orăSportTenisGabriela Lee a pierdut finala de dublu la San Sebastian (WTA 125)

Gabriela Lee a pierdut finala de dublu la San Sebastian (WTA 125)

De Alexandru VIRTOSU

Perechea compusă din jucătoarea română de tenis Gabriela Lee și americanca Elvina Kalieva a fost învinsă de cuplul Anastasia Tihonova (Rusia)/Tara Wuerth (Croația), cu 6-3, 6-0, sâmbătă, în finala probei de dublu din cadrul turneului WTA 125 de la San Sebastian (Spania), dotat cu premii totale de 100.000 de euro.

Favoritele numărul doi s-au impus în 62 de minute de joc, informează Agerpres.

Lee și partenera sa au fost recompensate cu un cec de 3.740 de euro și 81 de puncte WTA la dublu.

