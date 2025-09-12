Cesare Chesini câștigă etapa a doua din Turul României 2025 și devine lider la general

Italianul Cesare Chesini (MBH Bank Ballan CSB) s-a impus în etapa a doua a Turului României 2025, după un sprint în trei pe finalul în cățărare de pe Pasul Dichiu. El l-a învins pe Philipp Hofbauer (WSA KTM Graz) și pe Colin Stüssi (Team Vorarlberg), preluând și tricoul galben de lider.

Cel mai bine clasat român a fost Mattew-Denis Piciu (MENtoRISE Teem CCN), care a terminat pe locul 14.

Etapa de 172 km a început la Pitești și a inclus mai multe evadări, însă plutonul a controlat cursa până pe ultima ascensiune, unde Chesini a demonstrat că este cel mai puternic.

Podium etapa 2:

Cesare Chesini (MBH Bank Ballan CSB) Philipp Hofbauer (WSA KTM Graz) Colin Stüssi (Team Vorarlberg)

Tricouri distinctive pentru etapa 3:

General: Cesare Chesini

Cesare Chesini Puncte: Seth Dunwoody

Seth Dunwoody Cățărători: Christian Bagatin (pentru Chesini)

Christian Bagatin (pentru Chesini) Sprinturi: Manuel Oioli (pentru Dunwoody)

Manuel Oioli (pentru Dunwoody) Cel mai bun tânăr U23: Bálint Feldhoffer (pentru Chesini)

Bálint Feldhoffer (pentru Chesini) Cel mai bun român: Mattew-Denis Piciu

Transmisiunile Turului României pot fi urmărite pe Prima Sport 3 și pe canalul Livestream Romania de pe YouTube.

