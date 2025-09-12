Cesare Chesini câștigă etapa a doua din Turul României 2025 și devine lider la general

Italianul Cesare Chesini (MBH Bank Ballan CSB) s-a impus în etapa a doua a Turului României 2025, după un sprint în trei pe finalul în cățărare de pe Pasul Dichiu. El l-a învins pe Philipp Hofbauer (WSA KTM Graz) și pe Colin Stüssi (Team Vorarlberg), preluând și tricoul galben de lider.
Cel mai bine clasat român a fost Mattew-Denis Piciu (MENtoRISE Teem CCN), care a terminat pe locul 14.
Etapa de 172 km a început la Pitești și a inclus mai multe evadări, însă plutonul a controlat cursa până pe ultima ascensiune, unde Chesini a demonstrat că este cel mai puternic.
Podium etapa 2:
- Cesare Chesini (MBH Bank Ballan CSB)
- Philipp Hofbauer (WSA KTM Graz)
- Colin Stüssi (Team Vorarlberg)
Tricouri distinctive pentru etapa 3:
- General: Cesare Chesini
- Puncte: Seth Dunwoody
- Cățărători: Christian Bagatin (pentru Chesini)
- Sprinturi: Manuel Oioli (pentru Dunwoody)
- Cel mai bun tânăr U23: Bálint Feldhoffer (pentru Chesini)
- Cel mai bun român: Mattew-Denis Piciu
Transmisiunile Turului României pot fi urmărite pe Prima Sport 3 și pe canalul Livestream Romania de pe YouTube.
