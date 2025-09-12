28.4 C
Craiova
vineri, 12 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportCesare Chesini câștigă etapa a doua din Turul României 2025 și devine lider la general

Cesare Chesini câștigă etapa a doua din Turul României 2025 și devine lider la general

De Mariana BUTNARIU
Victorie pentru Cesare Chesini pe Pasul Dichiu
Victorie pentru Cesare Chesini pe Pasul Dichiu

Italianul Cesare Chesini (MBH Bank Ballan CSB) s-a impus în etapa a doua a Turului României 2025, după un sprint în trei pe finalul în cățărare de pe Pasul Dichiu. El l-a învins pe Philipp Hofbauer (WSA KTM Graz) și pe Colin Stüssi (Team Vorarlberg), preluând și tricoul galben de lider.

Cel mai bine clasat român a fost Mattew-Denis Piciu (MENtoRISE Teem CCN), care a terminat pe locul 14.

Etapa de 172 km a început la Pitești și a inclus mai multe evadări, însă plutonul a controlat cursa până pe ultima ascensiune, unde Chesini a demonstrat că este cel mai puternic.

Podium etapa 2:

  1. Cesare Chesini (MBH Bank Ballan CSB)
  2. Philipp Hofbauer (WSA KTM Graz)
  3. Colin Stüssi (Team Vorarlberg)

Tricouri distinctive pentru etapa 3:

  • General: Cesare Chesini
  • Puncte: Seth Dunwoody
  • Cățărători: Christian Bagatin (pentru Chesini)
  • Sprinturi: Manuel Oioli (pentru Dunwoody)
  • Cel mai bun tânăr U23: Bálint Feldhoffer (pentru Chesini)
  • Cel mai bun român: Mattew-Denis Piciu

Transmisiunile Turului României pot fi urmărite pe Prima Sport 3 și pe canalul Livestream Romania de pe YouTube.

Citește și: Mehedinți: Incendiu la o auto-betonieră în Hinova

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA