F1 / Cursa de la Monaco rămâne în calendar până în 2035

Formula 1 a semnat un acord nou cu Monaco pentru găzduirea cursei pe străzile principatului pentru mai multă vreme. Marele Premiu din Monaco va rămâne în calendar până în 2035.

Formula 1 va continua să aibă în calendarul său competițional etapa din Monaco pentru și mai mulți ani, după ce a fost semnat un nou acord de prelungire a cursei pentru încă 5 ani. Noul acord prevede ca etapa din principat să rămână în calendar până în sezonul 2035 inclusiv.

Acordul nou semnat îl va înlocui pe cel din prezent, care prevede ca Monaco să rămână în calendarul Formulei 1 până în 2031. Marele Premiu din Monaco este una din puținele curse care au fost incluse în calendarul primului sezon de Formula 1, în 1950. De atunci, etapa din principat a devenit una din cele mai emblematice curse din motorsport, chiar dacă în ultimii ani cursele de aici au devenit notorii pentru lipsa de depășiri.

„Sunetul Formulei 1 răsună pe străzile din Monaco încă din primele zile ale acestui sport, așa că sunt încântat să anunț prelungirea acestui eveniment fantastic până în 2035. Este o cursă emblematică ce este adorată de toți piloții și fanii, cu o atmosferă unică datorită locației sale în cel mai atractiv principat din lume””, a declarat Stefano Domenicali, președintele și CEO-ul Formulei 1.

Marele Premiu din Monaco din 2025 a fost câștigat de către Lando Norris, fiind prima sa victorie în Principat.

Citeşte şi: Trofeul „Mihai Leu“ va fi acordat câștigătorului etapei de Super Rally de la Hunedoara





