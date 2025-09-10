Trofeul „Mihai Leu“ va fi acordat câștigătorului etapei de Super Rally de la Hunedoara

Un total de 26 de piloţi de top, proveniţi din cele mai importante discipline ale automobilismului sportiv, se vor întrece în weekend pentru Trofeul „Mihai Leu“, care va fi acordat câştigătorului primei etape de Super Rally organizate în municipiul Hunedoara, competiţie dedicată memoriei legendarului campion la box şi raliuri.

Conform unui comunicat de presă al organizatorilor, etapa va debuta vineri seară, de la ora 18:00, cu startul festiv, organizat în faţa Sălii de Cultură din Hunedoara, unde piloţii îşi vor prezenta maşinile. Printre modelele pe care fanii le vor putea admira se numără Lamborghini Huracan, Ferrari 488 Challenge Evo, Porsche Carrera, Skoda Fabia Rally2, monoposturi Wolf, prototipul Funyo, Audi RS3 LMS sau BMW M240 Racing Cup.

Seara se va încheia cu un moment emoţionant şi inedit în memoria lui Mihai Leu. De asemenea, legende ale sportului românesc vor transmite mesaje despre ceea ce a însemnat marele campion pentru România.

Super Rally este singura competiţie de automobilism sportiv desfăşurată exclusiv pe trasee urbane, chiar în inima celor mai importante oraşe din România. Traseul de la Hunedoara va avea o lungime de 1,7 kilometri, pentru o manşă urmând să fie parcurs de trei ori de fiecare pilot.

Cursa propriu-zisă va începe sâmbătă dimineaţă, la ora 09:00, cu manşele de recunoaştere, urmate de antrenamentele libere şi de cele două manşe de concurs, programate de la ora 14:00, care vor stabili câştigătorii.

Printre numele importante prezente la start se numără campionul absolut en-titre la Super Rally, Leo Borlovan, fostul campion de raliuri Vali Porcişteanu, liderul turismelor la viteză în coastă Radu Benea, vicecampionul absolut la viteză în coastă Lucian Răduţ, dar şi experimentatul Adrian Teslovan.

Trofeul Mihai Leu Hunedoara reprezintă a treia etapă din Campionatul Naţional de Super Rally powered by Superbet, după cele desfăşurate la Alba Iulia şi Timişoara. Finala acestui an va avea loc pe 25 octombrie, la Bucureşti, în faţa Ateneului Român.

Publicul va avea acces gratuit în ambele zile ale competiţiei, atât la startul festiv, cât şi pe traseul de concurs, amenajat în zona Bulevardului Dacia din Hunedoara. Începând de vineri, în zonă vor fi instituite restricţii de circulaţie, necesare pentru pregătirea traseului, scrie Agerpres.

