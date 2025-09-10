Un bărbat a primit o amendă de 618 euro după ce și-a cumpărat un tricou de pe Temu

Un italian a comandat pe platforma Temu un tricou pentru copii decorat cu personaje din Monsters, Inc., un pachet de agrafe de păr inspirate de filmul Inside Out, baloane pentru o petrecere de ziua de naștere, bureți de bucătărie şi un costum de baie, totul în valoare de 42,13 euro.

Vameşii de la Roma au controlat pachetul care sosea din afara UE. Printre bureți și baloane au constatat că două dintre produse, mai precis tricoul Disney pentru copii şi pachetul de agrafe de păr erau contrafăcute, deci ilegale, relatează Corriere della Sera.

Aceasta nu este o procedură neobișnuită. În fiecare zi, mii de transporturi achiziționate online de pe site-uri străine trec prin centrele vamale italiene. Se realizează o selecţie a pachetelor care sunt verificate pe baza anomaliilor din documentele însoțitoare, pe baza rapoartelor de la deținătorii de mărci comerciale sau pur și simplu prin eșantioane.

De ce amenda a fost adresată consumatorului

Explicația este legală și își are rădăcinile într-o lege introdusă acum aproape douăzeci de ani în Italia. Este vorba de articolul 1, alineatul 7-bis, din Decretul legislativ 35/2005.

„Cumpărătorul final care introduce pe teritoriul național produse care încalcă drepturile de proprietate industrială sau intelectuală este pe deplin răspunzător în calitate de importator”.

Cu alte cuvinte: conform legislației italiene, oricine primește coletul acasă devine automat importatorul bunurilor. Nu contează dacă achiziția este pentru uz personal, valoarea comenzii sau chiar dacă destinatarul era sau nu conștient de încălcare. Singura persoană identificabilă în Italia este destinatarul, prin urmare, răspunderea îi revine. Amenzile pot varia de la un minim de 300 EUR la un maxim de 7.000 EUR. În cazul italianului, amenda a fost stabilită la 618 euro, adică de peste 14 ori suma cheltuită.

