O fetiţă de 5 ani a deteriorat o sculptură din aur înt-un muzeu din Italia

O fetiţă de cinci ani a deteriorat o sculptură în formă de păianjen, aparţinând artistului Carlo Pecorelli, din aur de 24 de carate, estimată la 30.000 de euro şi aflată în galeria Orler din Jesolo, nu departe de Veneţia.

După ce a fost atrasă de o pânză albă a lui Enrico Castellani, evaluată la aproximativ 200.000 de euro, fetiţa poloneză a scăpat de sub supravegherea mamei sale şi a vrut să deseneze pe tablou.

Pentru a ajunge la pânză, ea s-a urcat pe sculptura din aur, provocând ruperea unuia dintre picioarele păianjenului. Responsabilii galeriei au intervenit rapid, evitând alte daune mai importante. Opera a fost înlocuită temporar şi va fi reparată de o firmă specializată, cu bani din asigurarea lucrării.

„Trebuie refăcută, sudată, lustruită şi reîmprospătată cu aur de 24 de carate. Sunt operaţiuni pe care nu le pot efectua eu, ci trebuie încredinţate unei firme specializate”, a explicat autorul sculpturii.

Galeria Orler a dat asigurări că va întări de acum înainte supravegherea publicului şi a ajuns la un acord cu familia fetiţei pentru o despăgubire a cărei valoare nu a fost dezvăluită. „Din păcate, în ciuda tuturor măsurilor de precauţie, astfel de incidente se pot întâmpla”, a spus Pecorelli. „În toate expoziţiile, mici sau mari, şi indiferent de valoarea operei, este necesară o vigilenţă maximă şi sisteme de protecţie adecvate, cum ar fi vitrine şi senzori”, a mai spus artistul.

