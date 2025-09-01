19 C
Craiova
luni, 1 septembrie, 2025
Australianul Oscar Piastri a câștigat MP al Olandei! McLaren îşi continuă dominaţia

De Tiberiu Cocora

Pilotul australian Oscar Piastri (McLaren), liderul Campionatului Mondial de Formula 1, a câștigat, duminică, Marele Premiu al Olandei, a 15-a etapă a sezonului.

Piastri s-a impus în fața campionului mondial en titre Max Verstappen (Red Bull) și a francezului Isack Hadjar (Racing Bulls-Red Bull), care a obținut la vârsta de 20 de ani primul său podium în elita curselor automobilistice, informează AFP.

Plecat din pole position, Piastri a dominat cursa de la un capăt la altul, marcată de abandonul coechipierului său Lando Norris, ocupantul locului doi în clasamentul general, fiind cronometrat pe circuitul din Zandvoort cu timpul de 1 h 38 min 29 sec 849/1000.

El a fost urmat la 1 sec 271/1000 de Max Verstappen și la 3 sec 233/1000 de Isack Hadjar.

Norris a fost victima unei probleme mecanice cu zece tururi înainte de final, în timp ce se afla pe locul doi.

Verstappen: „Nu am avut ritmul celor de la McLaren, dar am avut noroc!“

La finalul cursei, Max Verstappen a recunoscut că a doua treaptă a podiumului obținută duminică se datorează exclusiv norocului.

„Cursa nu a fost ușoară, am făcut tot posibilul la start pentru a trece în față. Am avut un mic moment în virajul 2, dar după aceea a trebuit pur și simplu să-mi fac propria cursă. Din păcate, nu am avut ritmul celor de la McLaren. Și am avut noroc că unul dintre monoposturile McLaren a abandonat. Per total, este un rezultat excelent pentru noi să ajungem pe podium aici. Cred că locul al doilea este o realizare bună pentru noi”, a declarat batavul, la finalul cursei.

