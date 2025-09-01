19 C
Craiova
Sărituri / Constantin Popovici, clasat pe locul al doilea în Cupa Mondială

De Tiberiu Cocora

Sportivul român Constantin Popovici s-a clasat pe locul al doilea în Cupa Mondială de sărituri de la mare înălțime, desfășurată duminică, la Porto Flavia (Italia).

Concursul a fost câștigat de americanul James Lichtentein, campionul mondial din 2025, cu 411,30 puncte, urmat de Popovici, campionul mondial din 2023, cu 406,20 puncte.

Podiumul a fost completat de spaniolul Carlos Gimeno, vicecampionul mondial de anul acesta, cu 399,75 puncte.

Popovici a obținut bronzul la Mondialele de anul acesta.

Cătălin Preda s-a clasat pe șase, cu 348,70 puncte.

