F1 / Verstappen dă vina pe circuitul de la Monte Carlo: „Aici nu se pot ține curse!“

Max Verstappen, pilotul celor de la Red Bull a comentat desfășurarea Marelui Premiu de la Monaco. Principalul său argument s-a „învârtit“ în jurul faptului că layout-ul (circuitul) sinuos de la Monte Carlo face imposibile depășirile.

Batavul a condus o bună parte din cursă, optând să efectueze al doilea stop la boxe obligatoriu tocmai în ultimul tur. În cele din urmă, a terminat pe poziția a patra, locul de pe care a și plecat din grilă.

„Aici nu se pot ține curse. Nu contează ce încercăm să facem, un pit stop sau 10 pit stop-uri. Chiar și la final, când pneurile mele erau complet uzate, eram în frunte și ceilalți tot nu mă puteau depăși. Acum, cu o mașină de Formula 1, poți depăși un bolid de Formula 2 în Monte Carlo, asta ar trebui să fie diferența. Am încercat, dar nu a funcționat. Parcă jucam Mario Kart! Ar trebui să instalăm niște chestii distractive pe monoposturi, să aruncăm cu banane în jur. Așa ar fi circuitul mai alunecos. Cred că ar fi mai interesant”, a spus ironic Max Verstappen.

Hamilton: „Nu-mi dau seama de ce este atât de mare diferenţa“

Lewis Hamilton a terminat pe poziția a cincea, la aproape 50 de secunde de conaționalul Lando Norris. El nu-și explică în continuare ecartul uriaș față de echipele fruntașe. De asemenea, a acuzat și comunicarea deficitară cu cei de la boxe, mărturisind că a avut mai degrabă un parcurs solitar pe circuitul de la Monte Carlo.

„Se întâmplă să existe o astfel de diferență, nu-mi dau seama de ce este atât de mare. Nu știu cum să comentez noua regulă privind cele două opriri obligatorii la boxe. Am avut o cursă solitară, am plecat al șaptelea, am petrecut ceva timp în spatele altor două mașini, am reușit să le depășesc, apoi am fost practic singur pe pistă. Diferența este într-adevăr destul de mare și nu am avut cu cine să mă lupt. Aveam nevoie de un Safety Car sau ceva de genul acesta, dar nu s-a întâmplat. Nu primeam informații suficient de clare din partea echipei. Nu știam împotriva cui mă lupt, dacă aveam șansa de a ataca o poziție mai bună. Dar am rămas departe de lideri”, a comentat britanicul.

