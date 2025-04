Oscar Piastri, 24 de ani, pilotul celor de la McLaren și nou lider al clasamentului general, și-a adjudecat a doua victorie consecutivă și a treia per total a sezonului în Arabia Saudită.

Australianul a descris victoria sa din Jeddah ca fiind una dintre cele mai dificile din cariera sa, din cauza temperaturilor ridicate și a umidității din regiune.

„Caut o canapea, a fost o cursă foarte dificilă. Bineînțeles, sunt foarte fericit că am câștigat, am făcut diferența la start, mi-am susținut poziția în primul viraj și asta a fost suficient. A fost foarte greu să ne urmărim unul pe altul, chiar mi-a fost greu să țin pasul cu Max la finalul primului stint, mi-am distrus practic pneurile. Aerul curat după oprirea la boxe a fost foarte plăcut. A fost o cursă curată și am făcut ce trebuia. Aveam nevoie de puțin mai mult, Max a fost mai aproape decât mi-aș fi dorit, dar a fost o cursă grozavă și un weekend grozav. Am atacat pe interior în primul viraj, dar am ieșit al doilea.

Mulţumit pe deplin de starturi!

Apoi, comisarii au trebuit să intervină. Am considerat că eram suficient de aliniat cu el și, în final, exact asta ne-a adus victoria. Sunt foarte mulțumit de munca pe care o facem cu starturile. Exact acolo am câștigat. Una dintre cele mai mari îmbunătățiri din acest weekend a fost că sistemul de hidratare a funcționat.

Aceasta este întotdeauna o cursă solicitantă, iar anul acesta a fost și puțin mai târziu, așa că a fost puțin mai cald și mai umed. Cu siguranță, aceasta a fost una dintre cele mai dificile curse din cariera mea, așa că mă bucur că am câștigat-o”, a declarat Piastri.

