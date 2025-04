F1 / Max Verstappen: „Nu pot să-mi spun opinia, voi fi iar penalizat!“

Max Verstappen a încheiat pe locul 2 cursa din Arabia Saudită, dar ar fi putut câștiga dacă nu exista acea penalizare de 5 secunde din debutul întrecerii.

Olandezul s-a abținut cu greu să nu „lanseze“ un atac la oficialii cursei, după ce Oscar Piastri și-a adjudecat victoria, dar a lăsat de înțeles că ar avea de transmis câteva lucruri dure.

„Da, a avut loc startul, apoi a avut loc primul viraj și apoi, dintr-o dată, era turul 50. Totul s-a desfășurat super-repede. Problema e că nu îmi pot împărtăși opinia legat de acel incident, pentru că voi fi din nou penalizat. Așa că mai bine nu voi vorbi despre asta. Cred că e mai bine nu vorbesc despre asta. Orice aș spune sau aș încerca să spun în legătură cu asta, ar putea să îmi aducă probleme. Voi fi scurt. Vreau să le mulțumesc fanilor din Jeddah. A fost un weekend minunat, iar restul e cum e. Aștept cu nerăbdare etapa din Miami. Ne vedem acolo”, a declarat Max Verstappen, citat de Morosport.com.

Norris mergea pe mâna Verstappen la Jeddah

Lando Norris a încheiat cursa pe poziția a 4-a, în spatele lui Piastri, Verstappen și Leclerc. El crede că olandezul de la Red Bull s-ar fi impus dacă nu exista acea penalizare.

„Cred că asta e tot ce puteam realiza acum. E păcat că nu sunt pe podium. Am fost aproape, e întotdeauna dificil să evaluezi aceste lucruri, Charles a făcut o cursă bună, un prim stint bun. Per total sunt mulțumit, dar îmi complic singur viața, mai ales într-o cursă ca aceasta. Ar fi fost mult mai ușor și mai liniștit să conduc pur și simplu în față. Trebuie să mă ajut și să am calificări mai bune.

Nu știu de ce oamenii sunt atât de surprinși de viteza Ferrari și Red Bull, sunt la fel de rapizi ca noi atât în calificări, cât și în cursă. Cred că Max a fost cel mai rapid pe pistă și, dacă nu ar fi avut acea penalizare, ar fi câștigat, așa că avem treabă de făcut”, a declarat Norris la finalul cursei.

