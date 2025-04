F1 / Piastri: „Nu le pot mulțumi îndeajuns celor din echipă pentru monopostul fantastic!“

La cea de-a 50-a sa participare în Formula 1, Oscar Piastri, de la Mclaren, a obținut a doua victorie a sezonului 2025, dominând cursa din Bahrain de la început până la sfârșit.

Piastri s-a declarat încântat de week-end-ul din Bahrain. El fusese cel mai rapid și sâmbătă, în calificări, fapt care l-a făcut să plece din pole-position duminică.

„Este fantastic că am reușit acest rezultat aici. Un weekend incredibil, care a început excelent cu calificările, iar astăzi am dus la bun sfârșit ceea ce am început, cu o prestație extraordinară. Nu le pot mulțumi îndeajuns celor din echipă pentru monopostul fantastic. Un weekend incredibil cu un final pe măsură, sunt mândru de performanța noastră. „Această victorie este foarte importantă, având în vedere că proprietarii McLaren sunt din Bahrain. Acest circuit a fost întotdeauna dificil pentru noi și este minunat că am reușit în sfârșit să câștigăm aici. Va fi o petrecere grozavă, dar eu nu voi participa, pentru că am o cursă și weekendul viitor”, a declarat Oscar Piastri, citat de sportal.bg.

