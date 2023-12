Cele mai interesante meciuri rămase de disputat în 2023

Finalul de an ne oferă câteva meciuri interesante pe care putem să le urmărim în cele mai bune campionate din lume. La Liga, Premier League și Serie A ne captează atenția pe finalul anului 2023 și putem urmări câteva partide cu o tradiție aparte.

În La Liga, cel mai interesant meci din acest final de an este Valencia – FC Barcelona. Chiar dacă „liliecii” nu traversează cea mai bună formă, rămâne totuși un meci interesant, având în vedere că FC Barcelona nu-și mai permite vreun pas greșit.

Iar în weekend-ul dinaintea Crăciunului vom avea ocazia să urmărim două meciuri interesante. În Premier League, Liverpool o întâlnește pe Arsenal, într-un meci care poate schimba liderul în Anglia. Iar în Serie A, AS Roma primește vizita celor de la Napoli.

Valencia pare a fi victima perfectă pentru FC Barcelona

Partida dintre Valencia și FC Barcelona se dispută pe 16 decembrie, de la ora 22:00. În clasament, Valencia este abia pe locul 11 și are patru meciuri la rând fără victorie. Nici FC Barcelona nu stă prea bine: este pe locul 4, la șapte puncte în spatele surprizei din acest sezon, Girona. Catalanii vin după un eșec tocmai în confruntarea cu Girona, pe teren propriu, iar presiunea este pe trupa lui Xavi.

Valencia pare a fi însă victima perfectă pentru FC Barcelona. Ultimele cinci partide au fost câștigate de catalani, astfel că se poate spune că „liliecii” au un complex atunci când o întâlnesc pe FC Barcelona. Diferența de valoare dintre cele două este evidentă, motiv pentru care catalanii au o șansă bună să câștige pe Mestalla.

Liverpool – Arsenal, meciul finalului de an din Premier League

Liverpool are un sezon excelent în Premier League și a suferit un singur eșec până acum, contra celor de la Tottenham. În ultima perioadă, echipa lui Jurgen Klopp a arătat foarte bine și a lăsat în spate dezamăgirea din sezonul precedent, în care nu a reușit să obțină calificarea în Champions League. De această dată, „cormoranii” sunt determinați să facă un sezon de vis care să le aducă un nou titlu.

Nu le va fi însă ușor, deoarece pe 23 decembrie, de la ora 19:30, o vor întâlni pe Arsenal în Premier League, într-un meci care poate schimba liderul clasamentului. Dacă Liverpool este în acest moment pe prima poziție, cu 37 de puncte, Arsenal este pe poziția a doua, cu 35 de puncte.

Liverpool a câștigat toate meciurile de acasă din Premier League în acest sezon, astfel că victoria trupei lui Klopp este un pont cu șanse bune de reușită, fiind cel mai probabil rezultat și o selecție cu o cotă atractivă la pariuri online. Arsenal, în schimb, este inconstantă în deplasare, dovadă fiind eșecurile cu Newcastle și Aston Villa din ultima perioadă.

Acest meci va fi și o încălzire pentru partida programată pe 7 ianuarie în Cupa Angliei. Atunci, echipele se vor întâlni pe terenul lui Arsenal, în cea mai tare partidă a turului 3, o tragere la sorți pe care cu siguranță niciunul dintre cei doi antrenori nu și-o dorea într-o fază incipientă a competiției.

AS Roma – Napoli, duel pentru podium în Serie A

AS Roma și Napoli se vor întâlni pe 23 decembrie, de la ora 21:45, în unul dintre cele mai tari meciuri ale finalului de an. După ce a câștigat titlul la pas în stagiunea precedentă, Napoli dezamăgește și este abia pe locul șase în Serie A. AS Roma stă puțin mai bine și este pe poziția a patra în clasament. Totuși, distanța față de primul loc ocupat de Inter Milano este mare: Napoli e la 14 puncte distanță, iar Roma la 13.

Așadar, cele două echipe par a ținti mai degrabă locul trei ocupat de AC Milan în acest moment. Napoli are și un moral bun după ce a obținut calificarea în optimile Champions League, iar echipa pare a fi în revenire de formă. În plus, a câștigat cinci din ultimele șapte partide contra celor de la AS Roma, iar în celelalte două a remizat.

Așadar, are motive serioase să spere la o victorie în partida programată cu două zile înainte de Crăciun. Ușor nu va fi, având în vedere că AS Roma a avut și multe momente bune în acest sezon, dar Napoli are valoarea necesară să se impună.