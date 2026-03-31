Ministrul Sănătăţii cere managerilor de spitale să raporteze infecţiile nosocomiale: Nu este o ruşine!

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a solicitat public, luni, managerilor de spitale să raporteze infecţiile nosocomiale, el arătând că „nu este o ruşine, nu este o stigmă, nu înseamnă că spitalul e mai rău” dacă managerul decide să oprească internările pentru a gestiona situaţia.

Rogobete aminteşte că nu există spital la nivel mondial unde să nu existe infecţii asociate actului medical, dar acestea sunt raportate şi gestionate pentru a nu se extinde.

„Vreau să clarific un lucru care este evident: nu există niciun spital în lumea asta care nu are infecţii asociate activităţii medicale, asta ca să excludem acel narativ în care doar România sunt infecţii nosocomiale. Nu! Orice activitate medicală, atunci când vorbim de un pacient critic care stă internat în terapie intensivă pentru o perioadă lungă de timp, care beneficiază de o conduită terapeutică invazivă, are riscul infecţiilor asociate activităţii medicale. Secretul este să le monitorizăm, să le raportăm aşa cum sunt, să nu le ascundem – şi asta spun săptămânal de opt luni de zile – pentru că doar dacă le monitorizăm şi le raportăm corect le putem controla şi limităm extinderea lor de la un pacient la altul”, a afirmat ministrul Sănătăţii luni, într-o conferinţă de presă susţinută la Ploieşti.

„Episoade dramatice” legate de efectele infecţiilor nocosomiale

Acesta a amintit că în România au existat „episoade dramatice” legate de efectele infecţiilor nocosomiale, cum a fost situaţia de la Iaşi. În urma acestor episoare s-au făcut şi modificări legislative, spune ministrul. „Despre nosocomialele astea s-a vorbit în România 20 de ani, s-a tot constatat, dar nu au fost niciodată luate măsuri concrete care să reducă acest fenomen. Măsurile astea concrete nu pică din cer, ele tot cu oameni se fac! Cum? Cu oameni dedicaţi care asta fac în fiecare zi. (…) Am adaptat legislaţia în acest sens”, a mai spus ministrul.

Potrivit lui Alexandru Rogobete, ultimul curs „naţional serios” destinat instruirii personalului medical în vederea gestionării şi prevenirii infecţiilor nosocomiale a fost făcut în România în urmă cu un deceniu, în condiţiile în care în alte ţări europene personanlul din secţiile ATI face asemenea cursuri şi susţine examene la fiecare doi ani.

„Solicit managerilor să raporteze infecţiile nosocomiale. Nu este o ruşine, nu este o stigmă, nu înseamnă că spitalul e mai rău dacă un manager spune «stop joc, am nu ştiu ce bacterie, cinci zile nu mai internăm, intrăm în procedură de dezinfecţie». Aşa e normal să se întâmple!

Doar că, ani la rând, când a apărut o astfel de situaţie, ea a devenit ştire naţională şi tot felul de experţi în orice, dar mai puţin în medicină, puneau o presiune excesivă pe unitatea sanitară şi în mentalul colectiv s-a creat aceată imagine, că doar în România sunt infecţii. Nu e aşa! Ca să terminăm odată cu narativul ăsta, cred că trebuie să fim oneşti şi transparenţi”, a adăugat Alexandru Rogobete.

Citește şi: Tânăr arestat după ce a încercat să-i fure arma şi cătuşele unui poliţist care îl ducea la spital pentru recoltare de probe biologice