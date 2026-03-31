Tânăr arestat după ce a încercat să-i fure arma şi cătuşele unui poliţist care îl ducea la spital pentru recoltare de probe biologice

Un tânăr de 19 ani a fost arestat preventiv după ce, în urma unui accident pe care l-a provocat pe autostrada A1, în judeţul Arad, l-a agresat pe unul dintre poliţiştii care îl duceau la spital pentru recoltarea de sânge. El l-a îmbrâncit pe agent şi l-a prins de gât pentru a-l imobiliza, încercând să îi fure arma, cătuşele şi sprayul lacrimogen.

Poliţiştii de la Biroul Poliţie Autostrăzi A1 Deva-Nădlac au fost sesizaţi, sâmbătă, despre producerea unui accident pe autostrada A1, pe sensul de mers Nădlac-Arad. Poliţiştii ajunşi acolo au identificat un autoturism marca Skoda, condus de tânăr, care a lovit din spate un alt autovehicul.

Pentru stabilirea cauzelor producerii accidentului rutier, s-a impus testarea şoferului pentru consumul de alcool şi de substanţe psihoactive.

Când a fost dus de un poliţist de la Biroul de Poliţie Autostrăzi A1 Deva-Nădlac la Spitalul Judeţean de Urgenţă Arad, pentru recoltarea probelor biologice de sânge, tânărul a încercat să fugă şi l-a îmbrâncit pe agentul de poliţie, l-a prins de gât pentru a-l imobiliza şi a încercat să îi ia arma, deteriorându-i tocul portarmă. În plus, şoferul a încercat să-i fure poliţistului cătuşele şi spray-ul iritant lacrimogen, deteriorându-i uniforma şi provocându-i leziuni care necesită 1-2 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Anchetatorii l-au reţinut iniţial pentru 24 de ore, pentru tulburarea liniştii şi ordinii publice. Apoi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

