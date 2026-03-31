Şofer fără permis care a fugit de poliţişti, oprit cu focuri de armă

Un bărbat care a refuzat să oprească la semnalele poliţiştilor, în localitatea ilfoveană Buftea, fiind urmărit de echipaje, a fost oprit şi imobilizat după ce unul dintre agenţi a tras focuri de armă în plan vertical. Bărbatul, care este din Chitila şi nu are permis de conducere, a fost reţinut.

„La data de 30 martie a.c., în jurul orei 14.35, poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Buftea, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu au depistat pe o stradă din oraşul Buftea un autoturism al cărui conducător auto nu a oprit la semnalele regulamentare efectuate. Astfel, poliţişti au procedat la urmărirea autoturismului în cauză, acesta fiind ulterior abandonat de conducător pe o altă stradă din localitate”, a transmis, luni seară, IPJ Ilfov.

Bărbatul a încercat să fugă.

„Persoana în cauză a încercat să se sustragă, însă pentru oprirea şi imobilizarea acesteia, unul dintre poliţişti a executat focuri de armă în plan vertical, cu respectarea prevederilor legale. Nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale în urma utilizării armamentului”, a mai precizat sursa citată.

Bărbatul nu deţine permis de conducere

Poliţiştii au stabilit că cel care s-a sustras controlului este un bărbat, de 32 de ani, din oraşul Chitila, care nu deţine permis de conducere.

„De asemenea, bărbatul identificat a fost testat cu aparatul etilotest şi drug-test, rezultatele au indicat valori negative. Date fiind cele constatate în cadrul dosarului penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, după administrarea probatoriului, poliţiştii au dispus reţinerea bărbatului pentru o perioadă de 24 de ore”, se mai arată în comunicatul poliţiei.

Citeşte şi: Două fetiţe dispărute de acasă, găsite întâmplător de un pădurar, la 4 km depărtare de casă