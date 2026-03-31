Două fetiţe dispărute de acasă, găsite întâmplător de un pădurar, la 4 km depărtare de casă

Cele două fetiţe de patru şi cinci ani, dispărute duminică dintr-o curte din Târnăveni, judeţul Mureş, au fost găsite luni după-amiază de un pădurar, într-o zonă izolată, în care mersese în interes de serviciu. Micuţele au fost duse la la Spitalul de Pediatrie din municipiu, având în vedere că au stat mult timp în frig.

Chestorul de poliţie Constantin Mihalache, şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, a declarat că forţele de intervenţie au desfăşurat căutări pe o rază de 25 de kilometri pătraţi.



„Fetiţele au fost găsite de pădurar la aproximativ 4 km de locuinţa lor. Cele două minore se aflau într-o stare avansată de oboseală şi au fost aduse la Spitalul de Pediatrie din Târnăveni. Sunt in afara oricărui pericol, urmând ca mai departe să facem cercetări pentru a lămuri exact situaţia de la momentul dispariţiei până la momentul la care au fost găsite”, a declarat şeful IPJ Mureş.



Mihalache i-a mulţumit pădurarului Aurel Frandeş „pentru sprijinul real” pe care l-a dat, precum şi comunităţii din Târnăveni care i-a sprijinit pe poliţişti „cu efective” încă de la începutul căutărilor, precum şi reprezentanţilor Inspectoratului General al Aviaţiei, care au ajutat cu un elicopter.



„Mai departe, vom colabora cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş pentru a lămuri situaţia şi pentru a stabili ce urmează mai departe pentru cele două minore”, a mai spus Mihalache.

Pădurarul le-a găsit în timpul unei patrulări în interes de serviciu

Pădurarul Aurel Frandeş, de la Ocolul Silvic Luduş, din cadrul Direcţiei Silvice Mureş, a declarat că le-a găsit pe cele două fetiţe în timpul unei „patrulări” în interes de serviciu, prin pădure. Fetiţele plângeau, erau speriate şi „îngheţate de frig”. Terenul fiind foarte accidentat, silvicultorul le-a dus pe una în spate şi pe cealaltă în braţe, până când le-a predat poliţiştilor.



„Am găsit două fetiţe care plângeau, erau îngheţate de frig şi, văzând culoarea în care erau îmbrăcate şi ştiind de mesajul Ro-Alert (privind dispariţia fetiţelor – n.r.), mi-am dat seama că e vorba de cele două dispărute. Le-am îmbrăcat, le-am luat apoi în braţe pe amândouă, am sunat la poliţie că le-am găsit şi apoi m-am deplasat la maşină, circa 3 km. Le-am transportat în spate şi în braţe. Fetiţele sunt bine la acest moment. Eu sunt mândru că am putut să fac un asemenea gest”, a încheiat pădurarul, vizibil emoţionat.

