Ministrul Sănătăţii: Îmi doresc să spargem monopolul CNAS. Pacienții vor avea mai multe opțiuni

Ministrul Sănătăţii a declarat că e necesară spargerea monopolului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Alexandru Rogobete spune că odată cu înfiinţarea mai multor case de asigurări, pacienţii vor avea mai multe avantaje.

”Este o dezbatere în curs în momentul de față. Da, îmi doresc să spargem monopolul CNAS. Este absolut necesar pentru ca acest sistem să se poată dezvolta în același ritm cu alte sisteme din UE. În momentul de față sunt negocieri, sunt dezbateri. Luăm exemple din alte țări. Nu-mi doresc să inventăm apa caldă. În multe țări europene, sistemele funcționează cu mai multe case de asigurări de sănătate, dar nu doar europene. Un alt exemplu care funcționează excepțional de peste 20 de ani este în Israel. Îmi doresc să putem adapta acele modele și în România. Eu cred că anul acesta putem începe acest demers”, a precizat Rogobete.

Ministrul Sănătății a declarat că unul dintre avantajele unui sistem cu mai multe case de asigurări este ca pacienții vor avea mai multe opțiuni.

“Vor avea de ales între mai multe opțiuni. Apare concurența între casele de asigurări de sănătate. În orice sistem unde există concurență, lucrurile funcționează mult mai bine”.

