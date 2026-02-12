Guvernul înăsprește controlul substanțelor stupefiante și psihotrope

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că șase substanțe noi au fost incluse sub control strict, iar Hexahidrocannabinolul (HHC) a fost reîncadrat, măsurile urmărind „limitarea riscului de trafic și consum abuziv” și întărirea controlului în circuitul legal.

Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Sănătății, modificarea Legii nr. 339/2005 privind regimul substanțelor stupefiante și psihotrope, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-o postare publicată pe Facebook.

Potrivit acestuia, actualizarea cadrului legislativ este necesară pentru alinierea la reglementările internaționale și pentru a răspunde apariției constante a unor substanțe noi cu efecte psihoactive puternice și potențial ridicat de abuz.

„Scopul este clar: protejarea sănătății populației și reducerea consumului de droguri. Piața ilicită se adaptează rapid, iar statul trebuie să răspundă la fel de rapid și ferm. Limităm riscul de trafic, de utilizare în scopuri ilicite și de consum abuziv, în afara cadrului medical”, a transmis ministrul, informează digi24.ro.

Decizia are rolul de a închide breșe legislative

Ministrul a explicat că decizia are rolul de a închide breșe legislative și de a asigura aplicarea consecventă a măsurilor de control. De asemenea, lista preparatelor care conțin astfel de substanțe a fost completată, iar noua reglementare stabilește că orice produs va urma regimul celei mai strict controlate componente din compoziție. „Nu mai există posibilitatea evitării controlului prin formule sau combinații artificiale”, a transmis Rogobete.

Noile măsuri nu vor afecta accesul pacienților la tratamentele necesare

Ministrul Sănătății a subliniat că noile măsuri nu vor afecta accesul pacienților la tratamentele necesare, ci urmăresc limitarea accesului la substanțe cu potențial de abuz și consolidarea protecției sănătății publice. „Este o intervenție legislativă necesară, construită tehnic și aplicată ferm”, a transmis Alexandru Rogobete, mulțumind echipei Ministerului Sănătății și specialiștilor implicați în elaborarea modificărilor.

