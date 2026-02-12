Premieră în România! Două comune se comasează pentru reducerea cheltuielilor

Săptămâna viitoare, autoritățile locale din comunele Beltiug și Socond vor demara procedurile pentru comasarea celor două unități administrativ-teritoriale, conform anunțului făcut de liderul PNL Satu Mare, Adrian Cozma, joi, într-o intervenție la Antena 3.

Adrian Cozma a justificat demersul prin „nevoia de reducere a cheltuielilor”.

„E clar că nu putem funcționa în continuare așa, să rostogolim datorii. Nu vrem să ajungem în situația în care, de exemplu, comuna Socond, că este o comună care n-are venituri proprii, să nu își poată plăti iluminatul public sau serviciile medicale din comună. De aceea, e nevoie de această comasare. Săptămâna viitoare, concret, se vor pune proiectele de hotărâri în consiliul local pentru unificare, se va face anunțul către Guvern și după aceea hotărâri de consiliu local pentru referendum”, a declarat liberalul.

„Comuna rezultată în urma unificării va fi o comună cu 6.500 de locuitori”

Comuna Beltiug, numele pe care îl va purta și unitatea administrativ-teritorială rezultată din comasare, este condusă de Ioan Bartok Gurzău, de la PNL. În Socond este primar Nicolea Cornea Mare, tot liberal.

„Nu vorbim de două comune mici, vorbim de două comune cu peste 3.000 de locuitori. Comuna rezultată în urma unificării va fi o comună cu 6.500 de locuitori, a doua cea mai mare comună din județul Satu Mare”, a precizat Adrian Cozma.

El a spus că încă nu s-a „discutat cine va fi primar”.

„Nu avem astfel de ambiții, nu am discutat cine va fi primar, nu contează asta. Ideea este, dispare o poziție de primar, dispare un consiliu local, dispare viceprimar, administrator public, deci comuna va avea de câștigat și oamenii vor avea de câștigat din toate punctele de vedere. Eu vreau să îi văd acum pe ceilalți de la celelalte partide cum reacționează”, a conchis Adrian Cozma.Două comune se comasează pentru reducerea cheltuielilor

Cele două comune spun că nu se mai pot susține financiar pe cont propriu

Publicația locală Portalsm.ro a scris că discuțiile au început în urmă cu o lună, la inițiativa lui Adrian Cozma, în condițiile în care cele două comune spun că nu se mai pot susține financiar pe cont propriu.

Primarul din Socond a spus că schimbările vor viza doar aparatul de conducere, astfel că funcționarii nu își vor pierde posturile. La ora actuală, cele două primarii au în total 29 de angajați.

Întrucât Școala Gimnazială Socond are 612 elevi, iar cea din Beltiug, 430, odată cu unificarea va fi depășit și pragul necesar – de 1.000 – pentru înființarea unui liceu în noua comună, mai notează publicația locală.

