Percheziții la Comisia Europeană în cadrul unei anchete a EPPO privind vânzări imobiliare

Poliția belgiană a întreprins joi percheziții la sedii ale Comisiei Europene de la Bruxelles, în cadrul unei anchete a Parchetului European (EPPO) cu privire la posibile nereguli în vânzarea de active imobiliare către statul belgian, transmite AFP, citând o sursă apropiată dosarului.

Comisia a confirmat că este vizată de investigații cu privire la vânzarea a 23 dintre clădirile sale către statul belgian în 2024, și a declarat, printr-un purtător de cuvânt, că are încredere că ‘procesul s-a desfășurat cu respectarea regulilor’.

‘Comisia va coopera deplin cu EPPO și autoritățile belgiene competente (…), furnizând toate informațiile și asistența necesare pentru o anchetă aprofundată și independentă’, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Perchezițiile au avut loc în cursul dimineții, potrivit unei surse apropiate dosarului, care a confirmat o informație publicată de Financial Times.

În ce-l privește, EPPO a emis un comunicat în care a făcut referire doar la ‘culegerea de indicii probatorii’ în cadrul unei anchete în curs.

Având în vedere dezvoltarea telemuncii începând din perioada pandemiei de COVID-19, Comisia Europeană și-a anunțat în 2024 intenția de a renunța, până în 2030, la circa 25% din suprafața sa de birouri.



Un acord a fost încheiat pentru a vinde statului belgian 23 de imobile cu destinație de locuire, de birouri sau comercială, proiectul răspunzând de asemenea dorinței autorităților belgiene de a transforma cartierul european din Bruxelles.

Valoarea vânzării a fost estimată la acea vreme la 900 milioane de euro.

La 29 aprilie 2024, executivul UE și statul belgian au anunțat în comun ‘finalizarea unui acord’ prin care Societatea federală de participații și investiții (SFPIM, fondul suveran belgian) devenea proprietara acestor clădiri, înainte de a le ceda la rândul său unor promotori imobiliari, menționează AFP.

