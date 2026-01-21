Scolioza la copii: cum poate fi schimbată evoluția prin terapie consecventă. Rezultate după 2 ani

Scolioza este una dintre cele mai frecvente afecțiuni ale coloanei vertebrale întâlnite la copii și adolescenți. Deși este adesea percepută ca o problemă estetică, scolioza reprezintă o afecțiune complexă, care poate avea consecințe importante asupra sănătății dacă nu este tratată corect și la timp.

Specialiștii atrag atenția că, în lipsa intervenției, deviația laterală a coloanei vertebrale, asociată frecvent cu rotația vertebrelor, poate duce în timp la dureri de spate, limitări funcționale și, în cazuri severe, la afectarea capacității respiratorii. Vestea bună este că, atunci când este depistată precoce, scolioza poate fi corectată sau ținută sub control prin terapie adecvată.

Scolioza funcțională și scolioza structurală: diferențe esențiale

Potrivit specialiștilor, tulburările posturale la copii se împart în două mari categorii, iar diferențierea lor este esențială pentru stabilirea tratamentului corect.

Tulburările posturale funcționale apar frecvent pe fond de sedentarism, poziții incorecte la școală sau în fața calculatorului. Acestea nu implică modificări osoase permanente, pot fi corectate voluntar sau prin exerciții ghidate și au un prognostic foarte bun dacă terapia este începută la timp.

Tulburările posturale structurale presupun deformări permanente ale coloanei vertebrale, confirmate imagistic. În aceste situații, corecția completă este limitată, iar scopul terapiei este încetinirea progresiei și prevenirea complicațiilor, uneori fiind necesară și abordarea ortopedică sau chirurgicală.

„Evaluarea corectă face diferența dintre un copil care își recapătă postura normală și unul care ajunge să trăiască toată viața cu o deformare progresivă”, explică Cornel Brotac, medic specialist în Recuperare Medicală și Medicină Regenerativă.

Impactul scoliozei asupra copilului

Dincolo de aspectele medicale, scolioza poate avea un impact semnificativ asupra stării emoționale a copilului. Asimetriile vizibile ale umerilor sau trunchiului pot duce la scăderea încrederii în sine, apariția complexelor legate de aspectul fizic și chiar la retragere socială.

„Un copil care vede rezultate reale este un copil care capătă încredere. Terapia nu înseamnă doar exerciții, ci și susținere emoțională și motivație”, subliniază Dr. Brotac.

De ce apare scolioza

Specialiștii vorbesc despre o cauză multifactorială a scoliozei, care include:

predispoziția genetică;

sedentarismul;

ergonomia deficitară la școală;

utilizarea incorectă a rucsacurilor;

lipsa educației posturale.

Combinația acestor factori crește semnificativ riscul apariției tulburărilor posturale la copii și adolescenți.

Evoluția unei scolioze după 2 ani de terapie consecventă

Un caz recent demonstrează clar eficiența terapiei personalizate și a consecvenței. După doi ani de exerciții corect alese și monitorizare atentă, comparația înainte–după arată:

o îmbunătățire vizibilă a alinierii coloanei vertebrale;

o simetrizare mai bună a umerilor și omoplaților;

reducerea clară a asimetriilor posturale.

Prin terapie adaptată fiecărui copil, postura s-a îmbunătățit semnificativ, iar rezultatele s-au menținut în timp.

„Acest caz confirmă ceea ce vedem zilnic în cabinet: perseverența, exercițiile corecte și monitorizarea atentă pot schimba radical evoluția unei scolioze la copil”, concluzionează Dr. Cornel Brotac.

