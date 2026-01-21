Cartea, leac pentru suflet”. Biblioteca Județeană Aman lansează Clubul de Biblioterapie – Seneca

Cărțile pot fi nu doar o fereastră către lume, ci și o cale de acces spre lumea interioară a fiecăruia dintre noi. Dincolo de rolul lor educativ și cultural, lectura este recunoscută încă de la începutul secolului al XIX-lea pentru potențialul său terapeutic, fiind utilizată ca sprijin în procesul de vindecare emoțională și de echilibrare interioară.

Nu întâmplător, pe frontispiciul bibliotecii din Teba stătea scris: „Cartea, leac pentru suflet” – o idee care rămâne actuală și astăzi.

Pornind de la această convingere, Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman lansează Biblioterapia – Clubul Seneca, un nou proiect cultural dedicat reflecției, dialogului și lecturii cu valoare terapeutică.

Lectura ca formă de introspecție și dialog

Prima întâlnire a clubului va avea loc luni, 26 ianuarie 2026, de la ora 17.00, și propune tema „Despre prețuirea timpului” – o invitație la introspecție, conștientizare și regăsirea sensului personal prin intermediul textelor și al dialogului ghidat.

Invitat și lector al evenimentului este Viorel Stănescu, psiholog clinician, care va coordona discuțiile și analiza textelor selectate, facilitând schimbul de idei într-un cadru deschis și empatic.

Ce este biblioterapia

Biblioterapia este o metodă de dezvoltare personală și suport emoțional care folosește lectura, reflecția și dialogul pentru:

clarificarea emoțiilor

gestionarea stresului

înțelegerea propriilor trăiri

creșterea stării de bine

În cadrul Clubului Seneca, lectura nu este abordată ca un exercițiu academic, ci ca experiență vie, menită să stimuleze gândirea, empatia și autocunoașterea.

Cui se adresează Clubul Seneca

Clubul de Biblioterapie este destinat persoanelor cu vârsta peste 18 ani, interesate de lectură, dezvoltare personală și dialog autentic. Întâlnirile vor avea loc o dată la două săptămâni, iar participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile.

Organizatorii își propun să creeze un spațiu sigur, calm și reflexiv, în care participanții să poată explora teme existențiale importante prin intermediul cărților și al conversației ghidate.

