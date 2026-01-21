„Adevăratul erou este Anastasia”. Mărturia unuia dintre salvatorii fetiței căzute în lacul din Parcul Romanescu

Unul dintre bărbații care au intervenit pentru salvarea fetiței căzute, sâmbătă, în lacul înghețat din Parcul Romanescu, a publicat pe Facebook o mărturie emoționantă despre momentele dramatice ale intervenției și despre reacțiile apărute ulterior în spațiul public.

Mădălin Popescu, aflat pentru prima dată în postura de a scrie public pe rețelele sociale, spune că eticheta de „erou”, atribuită atât lui, cât și primului salvator intrat în apă, este greșit plasată. În opinia sa, adevăratul erou al acestei povești este fetița de șase ani, Anastasia.

„Din copil a devenit erou în clipa în care s-a rupt gheața”

„Din momentul în care s-a ridicat de pe sanie și până s-a rupt gheața sub ea, este un copil. Neastâmpărat, poate neascultător, dar un copil. În momentul în care s-a rupt gheața, devine un erou”, scrie salvatorul.

El explică faptul că, deși el a stat în apa înghețată mai puțin de zece minute, iar primul salvator, Vipan Kumar, aproximativ 20–25 de minute, Anastasia a rezistat peste o jumătate de oră în apa cu temperatură apropiată de zero grade.

„În primele minute a fost complet singură. S-a menținut la suprafață așa cum a putut. A luptat așa cum numai un copil cu suflet de erou o poate face”, a relatat Mădălin Popescu.

Lupta nu s-a oprit la marginea lacului

Salvatorul subliniază că lupta fetiței nu s-a încheiat în momentul în care a fost scoasă din apă. Hipotermia severă reprezintă un pericol major pentru un copil, iar următoarele ore au fost critice.

„Efectele hipotermiei asupra unui corp de copil pot fi cumplite. Dar se pare că Anastasia a câștigat și această luptă”, a mai scris acesta.

Apărarea tatălui, acuzat în online de neglijență

În mesajul său, Mădălin Popescu răspunde și acuzațiilor apărute în mediul online la adresa tatălui fetiței. El afirmă categoric că bărbatul a făcut tot ce era omenește posibil pentru a ajunge la copilul său.

„Nu a putut trece de gheața groasă care îl despărțea de ea. Doar un părinte știe ce înseamnă să fii la câțiva metri de copilul tău și să nu îl poți ajuta. A doua zi, discuția cu tatăl Anastasiei m-a impresionat profund”, a precizat salvatorul.

Despre trecători, pompieri și judecățile grăbite

Mesajul atinge și criticile aduse trecătorilor aflați în parc și echipajelor de intervenție. Salvatorul spune că au existat oameni care au încercat să ajute, fiecare după posibilități, și că, deși intervențiile nu sunt niciodată perfecte, important este să existe perseverență și acțiune.

„În frenezia momentului nu poți face totul ca la manual. Pot apărea greșeli, dar important este să continui”, a explicat el.

Un apel la empatie și decență

Postarea se încheie cu un apel la umanitate și reflecție, după valul de comentarii agresive apărute în mediul online.

„În noi toți sunt lumini și umbre. Înainte de opinii, naționalitate sau preferințe politice, suntem oameni. Haideți să vedem mai des ce e bun în ceilalți și, din când în când, să privim și în interiorul nostru”, a transmis Mădălin Popescu.

Citește și: (VIDEO) Zeci de mii de persoane decedate, încă în Registrul Electoral. Șeful AEP cere curățarea evidențelor