(VIDEO) Zeci de mii de persoane decedate, încă în Registrul Electoral. Șeful AEP cere curățarea evidențelor

Președintele Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), Adrian Țuțuianu, a declarat miercuri că în Registrul Electoral al României figurează zeci de mii de persoane foarte vârstnice care, cel mai probabil, nu mai sunt în viață, dar care nu au fost radiate din evidențe din lipsa documentelor legale.

Potrivit acestuia, în Registrul Electoral sunt înscrise 133.995 de persoane cu vârste între 90 și 99 de ani, precum și peste 14.000 de persoane care ar avea peste 100 de ani. Adrian Țuțuianu a precizat că bănuiește că „cvasi majoritatea” celor din urmă sunt, în realitate, decedate, însă lipsesc actele de stare civilă necesare pentru radierea lor oficială.

Registrul Electoral, propus ca document unic de evidență

În cadrul unei conferințe de presă, șeful AEP a anunțat că va propune ca Registrul Electoral să devină documentul de bază al evidenței electorale, înlocuind multitudinea de liste, extrase și copii utilizate în prezent în procesul electoral.

„Considerăm că există un număr excesiv de categorii de evidențe electorale cu caracter permanent, extrase sau copii ale acestora, gestionate de entități publice diferite și utilizate în secțiile de votare. Vom propune ca în viitor documentul de bază al evidenței electorale să fie Registrul Electoral”, a declarat Adrian Țuțuianu.

Situația persoanelor vârstnice din evidențele electorale

Președintele AEP a oferit și o imagine de ansamblu asupra structurii pe vârste a cetățenilor înscriși în Registrul Electoral. Astfel, în categoria de vârstă 80–89 de ani sunt înscrise aproximativ 734.195 de persoane, număr care se modifică aproape zilnic, ca urmare a deceselor sau a ieșirilor din registru cauzate de pierderea drepturilor electorale.

O situație considerată problematică este însă cea a persoanelor de peste 90 de ani. „Între 90 și 99 de ani sunt 133.995 de persoane în Registrul Electoral. Bănuiesc că multe dintre acestea nu mai sunt în viață, dar nu s-au operat modificările pentru că nu am avut elementele necesare, respectiv actele de deces înregistrate potrivit legii”, a explicat Adrian Țuțuianu.

Peste 14.000 de persoane trecute ca având peste 100 de ani

Cea mai sensibilă categorie o reprezintă persoanele declarate ca având peste 100 de ani. Conform datelor prezentate, 14.410 persoane figurează în Registrul Electoral cu vârste de peste un secol.

„Evident, cvasi majoritatea lor sunt decedate și va trebui să găsim documentele care justifică radierea lor din Registrul Electoral”, a afirmat șeful AEP, subliniind că acest proces presupune o colaborare strânsă cu primăriile și cu structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne.

Probleme de comunicare între instituții

Adrian Țuțuianu a explicat că situația este generată, în mare măsură, de necomunicarea la timp a actelor de stare civilă, în special a certificatelor de deces, către autoritățile competente.

„Sunt situații în care decesul este înregistrat în altă localitate decât cea de naștere, iar comunicarea nu se face corespunzător. Acest lucru ține într-o bună măsură de administrația publică locală”, a precizat el, menționând și cazurile numeroase ale cetățenilor români decedați în străinătate, ale căror acte nu au fost transmise în țară.

Necesitatea unei actualizări corecte a evidențelor

Potrivit AEP, menținerea în Registrul Electoral a persoanelor decedate reprezintă o problemă administrativă care trebuie corectată pentru a asigura acuratețea listelor electorale și pentru a evita controversele recurente din perioadele electorale.

Actualizarea evidențelor va necesita verificări documentare și o cooperare instituțională extinsă, proces care ar urma să fie derulat etapizat, pe baza cadrului legal existent.

