INSP: Nouă decese cauzate de gripă, în săptămâna 5-11 ianuarie

Numărul total al deceselor din actualul sezon gripal a ajuns la 20. Nouă decese cauzate de gripă au fost confirmate în săptămâna 5-11 ianuarie. Numărul cazurilor de infecţii respiratorii – gripă clinică, IACRS şi pneumonii a crescut cu 21.1% faţă de săptămâna anterioară, însă numărul cazurilor de gripă a scăzut uşor.

”În săptămâna 05.01.2026 – 11.01.2026 (S 02/2026) au fost raportate: 73.880 cazuri de infecţii respiratorii (gripă clinică, IACRS şi pneumonii), înregistrându-se cu 21.1% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (61.016) şi cu 18.7% mai puţine cazuri comparativ cu aceeaşi săptămână a sezonului precedent (90.877). Variaţia în minus faţă de media calculată de 99.738 a cazurilor din ultimelor sezoane (2018-2025, fără sezoanele pandemice) a fost de 25.9%”, transmite joi INSP.

Au fost înregistrate 8.585 cazuri de gripă clinică la nivel naţional

De asemenea, au fost înregistrate 8.585 cazuri de gripă clinică la nivel naţional, comparativ cu 10.570 înregistrate în săptămâna precedentă, de 1.5 ori mai multe comparativ cu cele din aceeaşi săptămână a sezonului precedent (5.876) şi de 2.6 ori mai multe faţă de media ultimelor 5 sezoane (3.353).

Cazurile de gripă clinică au fost raportate de toate judeţe, cele mai multe fiind în municipiul Bucureşti (1.026) şi în judeţele Constanţa (630), Prahova (616), Cluj (576).

Totodată au fost înregistrate 37 cazuri de infecţii respiratorii acute severe (SARI), cu 7 mai puţine faţă de săptămâna precedentă şi cu 2 mai puţine faţă de aceeaşi perioadă a sezonului precedent.

Există 172 cazuri de gripă confirmată de laborator (37 cu virus gripal AH3, 8 cu virus gripal AH1 şi 127 cu virus gripal A nesubtipat).

De la începutul sezonului au fost raportate 744 cazuri de gripă confirmate de laborator

De la începutul sezonului au fost raportate: 744 cazuri de gripă confirmate de laborator, din care: ✓ 258 cu virus gripal AH3 ✓ 38 cu virus gripal AH1 ✓ 443 cazuri cu virus gripal A nesubtipat , 4 cazuri cu virus gripal B, un caz cu co-infecţie de virus gripal A+B.

”Au fost comunicate 9 decese noi confirmate cu virus gripal. Până în prezent au fost comunicate 20 decese confirmate cu virus gripal: 2 tip A, subtip H1; 8 tip A, subtip H3; 9 tip A 1 co-infecţie tip A, subtip H3+B. Cele 20 decese au fost înregistrate la următoarele grupe de vârstă: 1 la 5-14 ani;1 la 15-49 ani; 1 la 50-64 ani; 17 la ≥65 ani”, relevă statisticile INSP.

Până la data de 11.01.2026 au fost înregistrate în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări (RENV) un număr de 1.278.540 de vaccinări antigripale (1.252.530 fiind pentru grupele populaţionale care beneficiază de decontare în regim compensat), din care 6.021 vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate.

