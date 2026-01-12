Persoanele cu risc crescut de boală, sfătuite să se vaccineze antigripal

Specialiştii în sănătate publică recomandă persoanelor cu risc crescut de boală să se vaccineze antigripal fără întârziere, în contextul intensificării circulaţiei unei tulpini a virusului gripal A(H3N2) şi al debutului sezonului gripal în România. Potrivit Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP), în România a fost detectată aceeaşi tulpină a virusului gripal care circulă la nivel internaţional.

„Analiza epidemiologică realizată de CNSCBT pentru săptămâna 49 a anului 2025 (01-07/12/2025) a relevat faptul că s-a înregistrat debutul sezonului gripal. Au fost raportate la nivel naţional 3.018 cazuri de gripă clinică, număr dublu faţă de cel înregistrat în săptămâna precedentă (1.504). Aceeaşi subcladă K a virusului gripal A(H3N2) care circulă la nivel internaţional a fost detectată şi în România, primele rezultate ale secvenţierii fiind comunicate de INCDMM Cantacuzino către INSP-CNSCBT în cursul zilei de 11/12/2025”, precizează INSP.

Vaccinul, un instrument vital de sănătate publică

Aceeaşi sursă menţionează că Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (ECDC) evaluează riscul pentru populaţia generală a UE/SEE ca fiind moderat.



„Riscul de a dezvolta o boală severă este ridicat pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, persoanele cu boli metabolice, pulmonare, cardiovasculare, neuromusculare şi alte boli cronice preexistente, pentru femeile însărcinate, persoanele imunocompromise şi cele care trăiesc în centrele de îngrijire pe termen lung. Se aşteaptă ca vaccinul să ofere în continuare protecţie împotriva bolii severe, aşa încât acesta rămâne un instrument vital de sănătate publică”, precizează sursa citată.

INSP mai recomandă evitarea, pe cât posibil, a aglomeraţiei

În contextul epidemiologic menţionat, INSP recomandă persoanelor eligibile pentru vaccinare, în special celor cu risc crescut de boală severă, să se vaccineze „fără întârziere”.



„Respectarea igienei mâinilor este deosebit de importantă, având în vedere faptul că virusul gripal se poate transmite şi prin contact cu obiecte contaminate cu particule virale. Respectarea etichetei respiratorii se referă la utilizarea batistei de unică utilizare când tuşim sau strănutăm, urmată de aplicarea unui antiseptic pentru mâini sau spălarea lor cu apă şi săpun. Dacă acestea nu sunt accesibile pentru moment, ar trebui să tuşim/strănutăm în unghiul pe care îl formează braţul cu antebraţul”, recomandă specialiştii.

Evitații aglomerația, purtați mască

INSP mai recomandă evitarea, pe cât posibil, a aglomeraţiei, iar dacă acest lucru nu poate fi realizat, purtarea măştii în spaţii închise, precum mijloacele de transport în comun, aerisirea corectă a încăperilor, alimentaţie echilibrată care să includă proteine (dacă anumite afecţiuni medicale nu le contraindică), având în vedere faptul că anticorpii cu care ne apărăm faţă de gripă se formează din proteine.



De asemenea, o hidratare corectă (2 litri de apă/zi) contribuie la menţinerea bunei funcţionalităţi a mucoasei respiratorii, mai recomandă specialiştii INSP.

