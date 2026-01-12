Ministrul Energiei: România este cel mai mare producător de gaze naturale din UE

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că România are suficient gaz pentru sezonul rece și nu este afectată de ajutorul oferit Republicii Moldova și Ucrainei.

„România este astăzi cel mai mare producător de gaze naturale din UE”, a spus Ivan la Digi24, subliniind că depozitele sunt pline și că țara noastră nu mai importă gaze din Rusia din 2023.

Întrebat despre „teza” care a apărut în ultima perioadă în România conform căreia țara noastră nu are suficientă energie și gaze pentru că trebuie să ajutăm Republica Moldova și Ucraina, ministrul a spus:

„E o teză falsă. România astăzi este cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga Uniune Europeană. În momentul de față, noi extragem zilnic între 21 și 23 de milioane de m³ de gaze în 24 de ore și avem depozitele de 3 miliarde de m³ de gaze umplute în proporție de aproximativ 68% astăzi”.

„Suntem la aproximativ 15 procente peste media Uniunii Europene, iar la 1 noiembrie, la începutul sezonului rece, România este singura țară care a avut 100% depozitele de gaze umplute din toată Uniunea Europeană”, a mai afirmat Ivan.

