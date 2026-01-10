CNAS anunță serviciile de care beneficiază, de la 1 ianuarie, pacienții incluși în programele naționale de sănătate

Lista serviciilor de care beneficiază de la 1 ianuarie 2026 persoanele înscrise în programele naționale de sănătate a fost publicată vineri de Casa Națională de Asigurări de Sănătate a publicat vineri

Potrivit CNAS, pacienții asigurați beneficiază de servicii medicale și conexe, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale acordate în cadrul programelor naționale de sănătate (PNS), de întregul pachet de servicii de bază.

CNAS precizează că pacienții fără venituri înscriși în programul național de oncologie sunt persoane asigurate și beneficiază până la vindecarea afecțiunii oncologice de medicamentele și serviciile prevăzute în programul național respectiv, dar și de întregul pachet de servicii de bază acordat persoanelor asigurate, conform Agerpres.

Pacienții neasigurați înscriși în programul național de prevenire beneficiază de servicii medicale și conexe

Totodată, pacienții neasigurați înscriși în programul național de prevenire, supraveghere și control al infecției HIV/SIDA și în programul național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei beneficiază de servicii medicale și conexe, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale acordate în cadrul programelor naționale respective, de întregul pachet de servicii de bază acordat persoanelor asigurate iar în cazul programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei, aceste beneficii se acordă până la vindecarea afecțiunii respective.

‘Pacienții neasigurați înscriși în celelalte programe naționale de sănătate beneficiază în continuare de serviciile medicale, serviciile conexe, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale acordate în programul/programele respective, pentru afecțiunea/afecțiunile de care suferă, de serviciile din pachetul de bază care stau la baza acordării acestora (consultații și spitalizări), până la vindecarea respectivei afecțiuni, precum și de serviciile din pachetul minimal acordat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate’, afirmă CNAS.

Citeşte şi: Ministerul Sănătății și Ministerul Educației, demers pentru realizarea unor programe de educație pentru sănătate



