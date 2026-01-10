Ministerul Sănătății și Ministerul Educației, demers pentru realizarea unor programe de educație pentru sănătate

Un demers pentru realizarea unor programe de educație pentru sănătate a fost început de Ministerul Sănătății și Ministerul Educației și Cercetării, care pe lângă componentele de prevenție, igienă stomatologică, vaccinare va aborda și zona de alimentație corectă, a declarat, vineri, într-o conferință de presă desfășurată la Madrid, ministrul Alexandru Rogobete.

‘Ministerul Sănătății în colaborare cu Ministerul Educației au început un astfel de demers pentru realizarea unor programe de educație pentru sănătate. Pe lângă componenta de prevenție, pe lângă componenta de igienă stomatologică, de exemplu, vaccinare și toate celelalte conduite preventive se va discuta și se va aborda inclusiv zona de alimentație, în special o alimentație corectă, care să reducă gradul de obezitate care există în România’, a spus ministrul Sănătății, conform Agerpres.

Modelul din Spania privind componenta de sănătate mintală, replocat în România

El a afirmat că modelul din Spania privind componenta de sănătate mintală poate fi ‘replicat cu ușurință’ în România.

‘Se încearcă pe cât de mult posibil ca tratamentele să fie realizate în regim de spitalizare de zi și în regim de ambulatoriu de specialitate iar internările în spitalizare continuă se realizează doar dacă este necesar. Practic, se face un efort deosebit în reducerea timpilor de internare și orientarea pacientului către spitalizare de zi și ambulatoriu de specialitate’, a afirmat Rogobete.

Componenta de protecție socială pentru pacienții cu afecțiuni din zona sănătății mintale este dezvoltată în Spania.

El a anunțat că va fi constituit un grup de lucru la Ministerul Sănătății pentru punerea în aplicare a strategiei naționale pentru pacienții cu afecțiunii în sfera sănătății mintale.