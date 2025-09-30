100 de milioane de lei pentru programul FIV

Guvernul alocă 100 de milioane de lei pentru susținerea programului de fertilizare in vitro (FIV), destinat cuplurilor și femeilor singure care își doresc copii. Anunțul a fost făcut de Florin Manole, Ministrul Muncii, care a precizat că suma va permite sprijinirea a aproximativ 6.600 de familii.

„Este un pas important pentru a sprijini familiile din România care se confruntă cu probleme de fertilitate. Prin această finanțare, oferim șansa reală de a avea un copil pentru mii de cupluri care altfel nu ar fi avut posibilitatea să acceseze procedura”, a declarat ministrul.

📌 Cum funcționează programul

Beneficiarii eligibili sunt cuplurile sau femeile singure care îndeplinesc criteriile medicale stabilite.

Statul va acoperi costurile pentru un ciclu complet de fertilizare in vitro, în baza documentației depuse.

Fondurile vor fi distribuite prin intermediul Ministerului Muncii și instituțiilor partenere din sistemul de sănătate.

📌 Context

Infertilitatea afectează tot mai multe familii din România. Potrivit estimărilor medicale, una din cinci cupluri se confruntă cu dificultăți de concepție. Fertilizarea in vitro rămâne o soluție costisitoare, greu accesibilă fără sprijin financiar din partea statului.

Programul FIV a mai fost derulat și în anii anteriori, însă acum finanțarea de 100 de milioane de lei reprezintă cea mai mare sumă alocată până în prezent.

