17.8 C
Craiova
marți, 30 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateCulturaCraiova: Zilele Comediei Cehe la Muzeul Cărții și Exilului Românesc

Craiova: Zilele Comediei Cehe la Muzeul Cărții și Exilului Românesc

De Mariana BUTNARIU

Muzeul Cărții și Exilului Românesc găzduiește în zilele de 2, 3 și 4 octombrie 2025 Zilele Comediei Cehe. Este un eveniment organizat de Asociația Divina Comedie Umană împreună cu Centrul Ceh București și Ambasada Republicii Cehe.

Zilele Comediei Cehe, o sărbătoare dedicată umorului și cinematografiei europene, va oferi publicului ocazia de a vedea trei comedii cehe celebre, într-un cinematograf în aer liber, amenajat într-un spațiu inedit, curtea Muzeului Cărții și Exilului Românesc.

Proiecțiile vor avea loc în fiecare dintre cele trei seri, începând cu ora 19.00:

  • Balul Pompierilor – capodopera lui Miloš Forman, o satiră savuroasă despre viața de comunitate.
  • Sătucul meu drag – o poveste plină de tandrețe despre micile bucurii ale vieții rurale, regizată de extraordinarul Jiri Menzel.
  • Adela nu a cinat încă – un film cult, amuzant și surprinzător, care combină suspansul cu umorul absurd.

Ne dorim ca aceste proiecții să fie mai mult decât simple vizionări de film – vrem să fie seri de întâlnire între oameni, povești și râsete. Comedia cehă are un farmec special, subtil și inteligent, care credem că va cuceri publicul craiovean” – reprezentanții Asociației Divina Comedie Umană.

Zilele Comediei Cehe esteun eveniment organizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Craiova.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Citește și: Se restricționează circulația pe strada Calea Unirii până pe 4 ianuarie 2026

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA