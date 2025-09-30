Craiova: Zilele Comediei Cehe la Muzeul Cărții și Exilului Românesc

Muzeul Cărții și Exilului Românesc găzduiește în zilele de 2, 3 și 4 octombrie 2025 Zilele Comediei Cehe. Este un eveniment organizat de Asociația Divina Comedie Umană împreună cu Centrul Ceh București și Ambasada Republicii Cehe.

Zilele Comediei Cehe, o sărbătoare dedicată umorului și cinematografiei europene, va oferi publicului ocazia de a vedea trei comedii cehe celebre, într-un cinematograf în aer liber, amenajat într-un spațiu inedit, curtea Muzeului Cărții și Exilului Românesc.

Proiecțiile vor avea loc în fiecare dintre cele trei seri, începând cu ora 19.00:

Balul Pompierilor – capodopera lui Miloš Forman, o satiră savuroasă despre viața de comunitate.

Sătucul meu drag – o poveste plină de tandrețe despre micile bucurii ale vieții rurale, regizată de extraordinarul Jiri Menzel.

Adela nu a cinat încă – un film cult, amuzant și surprinzător, care combină suspansul cu umorul absurd.

„Ne dorim ca aceste proiecții să fie mai mult decât simple vizionări de film – vrem să fie seri de întâlnire între oameni, povești și râsete. Comedia cehă are un farmec special, subtil și inteligent, care credem că va cuceri publicul craiovean” – reprezentanții Asociației Divina Comedie Umană.

Zilele Comediei Cehe esteun eveniment organizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Craiova.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

