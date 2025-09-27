Ministrul Sănătății demite conducerea DSP Iași și cere schimbarea managerului spitalului pentru copii

Ministrul Sănătății a anunțat demiterea din funcție a conducerii Direcției Publice Sanitare din județul Iași și solicită schimbarea din funcție a actualui manager al Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria”.

Deciziile vin în contextul în care ministrul Alexandru Rogobete a venit în vizită la spitalul unde și-au pierdut viața șase copii în urma unei infecții.

„În momentul în care au fost identificate cele trei cazuri s-a intervenit prea târziu și 10 zile n-am identificat în ce mod au fost aplicate protocoalele. Solitic schimbarea din funcția de manager a unității sanitare, iar eu voi demite fără nicio explicație conducerea DSP Iași. În urma raportului Corpului de Control voi trage toate concluziile și le voi comunica transparent și în consecință de cauză. Dacă se identifică neglijență în serviciu voi transmite rapoartele Parchetului General”, a anunțat ministrul Sănătății imediat după terminarea vizitei în unitatea medicală.

Directorul DSP Iași este Cătălina Benchea și a fost numită în funcție, prin ordinul ministrul sănătății, în urmă cu doar 3 luni. În timp ce la conducerea spitalul de copii se afla dr. Cătălina-Maria Ionescu, aceasta deținea interimar funcția de manager.

Un nou-născut a murit în luna iunie, după ce s-a infectat cu o altă bacterie în spitalul „Sf. Maria” din Iași, iar rudele bebelușului fac acuzații grave. Informațiile au ieșit la iveală după ce șase copii au fost uciși de o bacterie periculoasă în secția ATI. Sunt anchete în plină desfășurare, iar Corpul de control al premierului face verificări, potrivit digi24.ro.

