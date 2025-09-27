Olt: „Siguranță pe două roți”, acțiune de informare și prevenire pentru utilizatorii de biciclete și trotinete

Inspectoratul de Poliție Județean Olt, prin structurile de rutieră, siguranță școlară și prevenire a criminalității, a desfășurat astăzi, pe 27 septembrie, pe esplanada municipiului Slatina o activitate dedicată siguranței utilizatorilor de biciclete și trotinete.

Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Poliția Locală Slatina și Asociația Motocicliștilor South Side Slatina.

Copiilor și tinerilor prezenți le-au fost prezentate prevederile legale referitoare la utilizarea trotinetelor și bicicletelor pe drumurile publice, fiind subliniată atât importanța respectării normelor de circulație, cât și necesitatea folosirii echipamentelor de protecție. Activitățile au avut un caracter interactiv, participanții primind explicații adaptate vârstei și exemple concrete din viața de zi cu zi.

Pentru a încuraja un comportament responsabil, fiecare copil a primit o vestă reflectorizantă, menită să le asigure o vizibilitate sporită în trafic, dar și pliante cu recomandări și informații legislative.

Siguranța în trafic este responsabilitatea fiecăruia dintre noi

Membrii South Side Slatina au transmis la rândul lor mesaje de responsabilizare, venind cu experiența directă a celor care se deplasează frecvent pe două roți.

Inspectoratul de Poliție Județean Olt transmite un mesaj clar: siguranța în trafic este responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Prin respectarea regulilor, prin atenție și prin folosirea echipamentelor de protecție, putem preveni evenimentele nedorite și putem transforma deplasările pe două roți într-o experiență plăcută și sigură.

