O maşină care transporta o barcă a căzut în Dunăre 

O mașină care transporta o barcă pe peridoc a căzut sâmbătă în Dunăre, în zona debarcaderului de pe Faleza Brăilei. Echipaje ale ISU intervin pentru recuperarea autoturismului și a ambarcațiunii.

Incidentul s-a produs în jurul orei 12:40 şi nu au fost înregistrate victime, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Brăila.

Pentru degajarea autoturismului şi recuperarea ambarcaţiunii, la faţa locului intervine ISU Brăila cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o barcă şi echipa de scafandri, potrivir stirileprotv.ro.

În urmă cu trei luni de zile, în acelaşi loc de pe Faleza Dunării, o altă maşină a ajuns în Dunăre, după ce proprietarul autoturismului a vrut să îşi lanseze la apă un skijet şi nu a asigurat maşina, care a căzut în fluviu cu tot cu platforma care tracta ambarcaţiunea.

Citeşte şi: Drone neidentificate au survolat cea mai mare bază militară din Danemarca, Karup