Drone neidentificate au survolat cea mai mare bază militară din Danemarca, Karup

De Magda Dragu
Drone neidentificate au fost observate deasupra celei mai mari baze militare în Danemarca, vineri seara, anunţă sâmbătă poliţia, după survolarea mai multor aeroporturi săptămâna aceasta în această ţară nordică, relatează AFP.

”Pot să confirm că am avut un incident către ora (locală) 20.15 (21.15, ora României), care a durat mai multe ore. Una sau două drone au fost observate în afara şi deasupra bazei aeriene” Karup, declară AFP ofiţerul de poliţie Simon Skelsjaer.

Poliţia nu poate să comenteze cu privire la originea acestor drone, a declarat ofiţerul. Ea cooperează cu armata în cadrul unei anchete, a anunţat el.

Baza Karup are piste comune cu aeroportul Midtjylland, care a fost închis pentru o scurtă perioadă de timp. Însă niciun zbor nu a fost afectat, deoarece nu era prevăzut niciun zbor comercial, a precizat Skelsjaer.

Premierul danez Mette Frederiksen anunţa joi că Danemarca a fost victima unor atacuri hibride, o formă de război neconvenţional.

Aceste incidente intervin la o săptămână după ce Danemarca a achiziţionat – pentru prima oară – armament de precizie cu rază lungă de acţiune care pot lovi ţinte situate la distanţe mari, apreciind că Rusia reprezintă o ameninţare ”de ani de zile”.

