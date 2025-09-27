Drone neidentificate au survolat cea mai mare bază militară din Danemarca, Karup

Drone neidentificate au fost observate deasupra celei mai mari baze militare în Danemarca, vineri seara, anunţă sâmbătă poliţia, după survolarea mai multor aeroporturi săptămâna aceasta în această ţară nordică, relatează AFP.

”Pot să confirm că am avut un incident către ora (locală) 20.15 (21.15, ora României), care a durat mai multe ore. Una sau două drone au fost observate în afara şi deasupra bazei aeriene” Karup, declară AFP ofiţerul de poliţie Simon Skelsjaer.

🚨 BREAKING: Russia suspected in drone breach at Denmark's Karup Airbase home to F-35 stealth jets. 1-2 large drones infiltrated restricted airspace amid a week of airport shutdowns. PM Frederiksen: "Sabotage to destabilize Europe." Highest alert in 10 yrs. pic.twitter.com/gaXzdr5aej — Truth Vibe ⭐ (@GlobeStoryHQ) September 27, 2025

Poliţia nu poate să comenteze cu privire la originea acestor drone, a declarat ofiţerul. Ea cooperează cu armata în cadrul unei anchete, a anunţat el.

Baza Karup are piste comune cu aeroportul Midtjylland, care a fost închis pentru o scurtă perioadă de timp. Însă niciun zbor nu a fost afectat, deoarece nu era prevăzut niciun zbor comercial, a precizat Skelsjaer.

Premierul danez Mette Frederiksen anunţa joi că Danemarca a fost victima unor atacuri hibride, o formă de război neconvenţional.

Aceste incidente intervin la o săptămână după ce Danemarca a achiziţionat – pentru prima oară – armament de precizie cu rază lungă de acţiune care pot lovi ţinte situate la distanţe mari, apreciind că Rusia reprezintă o ameninţare ”de ani de zile”.

