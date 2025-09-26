Şase copii morți în spital, după ce s-ar fi infectat cu o bacterie periculoasă

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a demarat vineri, 26 septembrie, anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din municipiu. Anunțul vine după ce o publicaţie ieşeană a scris că şase copii ar fi murit în ultimele zile în secţia de Terapie Intensivă (ATI) a spitalului, în urma unei infecții cu o bacterie. Cel mai recent deces a fost înregistrat chiar vineri.

Șase copii internaţi în secţia de Terapie Intensivă a spitalului de copii „Sfânta Maria” din Iaşi, care aveau diverse boli grave, ar fi murit în ultimele zile în urma infectării cu bacteria Serratia Marcescens,, din totalul de 9 infectaţi cu bacteria periculoasă.

Două decese au fost înregistrate vineri: o fetiţă de 12 ani şi un băieţel de 2 luni. Primul caz a apărut pe 7 septembrie, iar primul deces pe 13 septembrie (un băiețel de o lună și 3 zile).

Pe 15 septembrie au fost confirmate primele trei cazuri, moment în care s-a declarat focarul motiv, pentru care conducerea spitalului a dispus închiderea secţiei ATI.

DSP Iaşi a precizat că a fost începută o anchetă epidemiologică

DSP Iaşi a precizat că a primit o notificare de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi şi că a fost începută o anchetă epidemiologică la această unitate medicală. Spitalul ar fi anunțat DSP abia luni, 22 septembrie, şi nu după primul caz, cum prevăd procedurile, potrivit ziare.com.

O echipă mixtă de specialişti de la DSP şi de la Centrul Regional de Sănătate Publică s-a deplasat la spitalul de copii pentru a evalua situaţia. Au fost verificate documentele medicale şi au fost recoltate probe biologice.

„Unitatea sanitară a iniţiat măsuri de limitare a răspândirii infecţiei, conform procedurilor în vigoare. Ancheta este în desfăşurare, iar concluziile vor fi comunicate instituţiilor competente la finalizarea investigaţiei”, a transmis conducerea DSP Iaşi.

Conducerea spitalului ieşean a evitat să facă vreo declaraţie privind această situaţie.

