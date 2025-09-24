Ce informații vor fi obligate spitalele să publice pe site

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunţat miercuri că managerii de spitale publice au obligația de a publica periodic, din 1 octombrie, pe site-urile unităților sanitare, date despre activitatea acestora.

”Conducerea unui spital public nu este un privilegiu. Este o responsabilitate față de pacienți, față de personalul medical și față de banii publici. De la 1 octombrie, această responsabilitate nu va mai putea fi ignorată. Va fi vizibilă, în mod transparent, în rapoartele publicate online. Managerii de spitale publice au obligația de a publica periodic, pe site-urile unităților, date clare despre activitatea spitalelor pe care le conduc”, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, miercuri, pe Facebook.

Această măsură este reglementată prin ordin al ministrului Sănătății și stabilește o schimbare ‘majoră’ în modul în care spitalele publice își raportează activitatea, a subliniat Rogobete, potrivit Agerpres.

”Transparența nu mai este opțională, ci o regulă obligatorie“

”Transparența nu mai este opțională, ci o regulă obligatorie. Managerii trebuie să facă cunoscute informațiile despre activitatea medicală, economică și administrativă a spitalelor, inclusiv indicatorii de performanță pentru ei și pentru șefii de secție. În mod regulat, vor fi afișate numărul de transferuri către alte unități și serviciile oferite pe fiecare specialitate”, a menționat ministrul.

Printre datele care vor fi publicate se numără:

* indicatori de calitate: rata infecțiilor asociate asistenței medicale, procentul de reinternări la 48 de ore după externare, procentul de pacienți internați și apoi transferați într-un alt spital în primele 72 de ore, gradul de satisfacție a pacienților;

* date financiare: venituri totale ale spitalului, venituri realizate în baza contractului cu CNAS, venituri de la bugetul de stat, venituri din proiecte cu finanțare nerambursabilă, venituri din servicii medicale acordate contra cost, cheltuieli totale, cheltuieli de personal, cheltuieli cu medicamente, cheltuieli cu materiale sanitare, reactivi și dezinfectanți;

* date de utilizare a serviciilor: numărul de spitalizări continue, numărul de spitalizări de zi, durata medie de spitalizare, rata cazurilor internate prin transfer dintr-un alt spital, indicele de complexitate a cazurilor (ICM), numărul de consultații efectuate în ambulatoriul integrat, meniul zilnic, detaliat pe regimuri.

”Indicatorii de performanță nu vor fi doar simple date statistice, vor fi instrumente prin care să putem evalua obiectiv activitatea fiecărui manager și a fiecărui șef de secție. Dacă vrem spitale mai bune, trebuie să știm exact cine își face treaba și cine nu”, a mai spus ministrul Sănătății.

