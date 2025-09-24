Ilie Bolojan: „Vârsta standard de pensionare nu trebuie crescută“

Premierul Ilie Bolojan a anunțat faptul că vârsta de pensionare va crește doar la unele categorii. Declaraţia a fost făcută miercuri, într-o conferință de presă. De asemenea, se vor face schimbări și în ceea ce privește acordarea șomajului. Perioada ar putea să fie scurtată la 6 luni.

România nu poate continua să pensioneze oameni la 48-50 de ani în diferite domenii, deoarece această practică nu mai este sustenabilă economic și este nedreaptă față de cetățenii care muncesc până la 65 de ani, a spus miercuri prim-ministrul Ilie Bolojanm potrivit stiripesurse.ro.

„E nevoie să avem mai mulți oameni în economia reală. Problema României este că veniturile colectate la buget sunt doar de la oamenii care muncesc în România.

Suntem pe penultimul loc în Euopa la numărul de oameni activi în câmpul muncii

Cu cât sunt mai mulți oameni caree lucrează, oameni care câștigă mai mult, vom avea o bază de impozitare mai mare și vom putea asigura servicii mai bune. Suntem pe penultimul loc în Euopa la numărul de oameni activi în câmpul muncii.

Doar 53 % muncesc. Ceilalți nu sunt implicați în economia directă. Orice guvern trebuie să ia un pachet de măsuri. Trebuie să reducem excepțiile care sunt foarte multe.

Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Sute de mii de români ies la pensie cu mult înainte de 60 de ani.”, a spus Bolojan.

Citeşte şi: Mai mulţi răniţi într-un atac armat în SUA, la sediul Serviciului pentru Imigrație din Dallas



