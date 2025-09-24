Mai mulţi răniţi într-un atac armat în SUA, la sediul Serviciului pentru Imigrație din Dallas

Trei persoane au fost împușcate, miercuri dimineață, la biroul local al ICE din Dallas, potrivit directorului interimar al instituției, Todd Lyons. Răniții au fost transportați la spital. Atacatorul s-a sinucis apoi prin împușcare, a declarat Lyons pentru CNN.

Camerele Departamentului de Transport din Texas, amplasate în apropierea instituției, arătă o prezență intensă a primilor echipaje ajunse la fața locului, cu zeci de unități de salvatori care intervin.

Secretara Departamentului pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a confirmat că autorul atacului armat a murit „din cauza unei răni prin împușcare auto-provocate.”

„Detaliile încă apar, dar putem confirma că au existat mai mulți răniți și decese”, a declarat Noem pe platforma X.

„Deși nu cunoaștem încă motivul, știm că agenții noștri ICE se confruntă cu o violență fără precedent. Acest lucru trebuie să înceteze.”

Cel puțin doi deținuți se numără printre victimele atacului armat, potrivit unor oficiali din forțele de ordine citați de CNN. Angajați ai ICE, civili și deținuți imigranți se află, de regulă, în incinta respectivei unități.

